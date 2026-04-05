La receta tradicional de las 'orelletes' de Loreto: un dulce de Ibiza para hacer en casa

Las orelletes son uno de los dulces tradicionales más conocidos del recetario pitiuso. No hay fiesta en la que falten. A pesar de eso, son uno de los postres más maltratados. De hecho, hay gente que cree que las orelletes son blanditas y abizcochadas. Pero no. Las de verdad, las que comía de niña eran una masa firme, un poco alveolada, pero finita y firme. Y con forma de oreja. Porque ahora la mayoría que se encuentran en las tiendas son con forma de gota y dos cortes verticales en el centro.

Tan difícil es encontrarlas, que lo mejor es hacerlas en casa. Siguiendo un libro de cocina tradicional o con alguien que te enseñe. En este caso, la receta es la de Loreto Mayol, que hace unos días reunió en su casa a cuatro mujeres, incluida esta redactora, para compartir su receta de las orelletes. La suya. Cada casa tendrá una, pero esta es la suya. Tradicionalmente era un dulce que se preparaba días antes de las celebraciones, ya que estaban más buenas pasados unos días. Se conservaban en una olla con hojas de algarrobo en un lugar fresco y seco. Por cierto, lo mejor de la orelleta… El plieguecito central.

Ingredientes (para 36 piezas) 5 huevos (2,20€)

1 kilo de harina (0,95€)

500 gramos de azúcar (0,47€)

Ralladura de un limón (0,68€)

Medio vaso de anis (2,13€)

2 sobres de levadura (0,90€)

1 cucharada (unos 60 gramos) de manteca de cerdo (1,01€)

Matalaúva al gusto (0,69€)

Piel de un limón y de una naranja (1,03€)

1 pellizco de sal

Aceite para freír (1,75€)

Preparación

—En un recipiente grande mezclar los huevos con el azúcar, el pellizco de sal y la manteca hasta que ésta esté completamente deshecha.

—Añadir la ralladura de limón, la matalaúva y el anís y comenzar luego añadiendo la harina poco a poco. En la primera tanda, agregar la levadura.

—Batir todo con unas varillas y, cuando empiece a estar espesa, sacar del recipiente y seguir con las manos.

—Amasar hasta conseguir una masa con consistencia y suave que se despegue sola de las manos.

—Hacer una pelota y dejar reposar una media hora.

—Estirar bien la masa con un rodillo. Debe quedar lo más fina posible. Muy fina.

—Hacer la forma de orelleta. Para eso se corta, con una plantilla, una especie de medio círculo con un poco de punta. Se hacen dos cortes siguiendo la parte curva, como a un dedo cada uno del borde, y juntar las puntas de la media luna, procurando que la pieza que queda entre los dos cortes quede levantada, lo que le da el aspecto de oreja.

—Unir muy bien, pegando con un poquito de anís, la parte recta.

—Poner abundante aceite de girasol en una sartén o una cazuela con unas pieles de limón y naranja. Cuando éstas estén doradas, bajar el fuego y freír las orelletes. Deben de quedar muy poco doradas, casi blancas.

—Poner sobre un papel de cocina para que empape el posible aceite sobrante y, cuando estén templadas, espolvorear azúcar por encima.

Precio total: 11,81€ Por pieza: 0,33€

El toque gourmet

Están más ricas si han pasado un par de días y, en el momento de guardarlas, se pulveriza un poco de anís.