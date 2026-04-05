Encuentran a Canela, la perra de apoyo emocional que estaba desaparecida en Ibiza

Los dueños de Canela, que pedían ayuda para localizar a su cachorra de siete meses desaparecida el pasado 3 de abril en Sant Rafel, han comunicado este domingo por la tarde que ya pudieron dar con la perrita y que se encuentra en buen estado de salud.

Según explicaba su propietaria, Julia, la perrita fue adoptada hace apenas un mes y es su animal de apoyo emocional. La joven se encuentra de baja desde hace un año por ansiedad, por lo que la desaparición del animal había agravado aún más su situación.

Canela en la playa con sus dueños / Julia García

Canela se encontraba al cuidado del hermano de la pareja de su dueña en una casa de campo mientras ambos estaban fuera. Al parecer, la puerta quedó medio abierta cuando esta persona se fue a trabajar y la cachorra escapó.

La familia explicaba que se trata de una perra muy miedosa y desconfiada con las personas, por lo que pedían precaución, ya que podría huir al sentirse asustada.

La última pista sobre su paradero la situaba en la zona de Puig d’en Valls, pero según informaron sus dueños a través de redes sociales, fue encontrada en Sant Rafel, en la zona de can Gossos. "Muchas gracias a todos y a todas", expresaron en la publicación de Facebook.