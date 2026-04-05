Accidente en Ibiza: un autobús y dos coches colisionan en el cruce de los Cazadores

Un autobús y dos coches se han visto implicados este domingo en una colisión ocurrida en el cruce de Cazadores, históricamente uno de los puntos más conflictivos de la red viaria de Ibiza y donde desde el pasado octubre se ejecutan obras para su transformación en una rotonda.

Según relata un testigo presencial, en el lugar había "un bus con la parte delantera toda reventada, con el cristal todo rajado" debido a lo que podría tratarse de un choque en cadena, ya que un jeep de color negro y un coche blanco más pequeño también presentaban destrozos.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, que trabajan en la zona.

El cruce de Cazadores, en la intersección de las carreteras EI-200, EI-300 y EI-631, arrastra desde hace años la consideración de punto negro de la red insular de carreteras por su elevado índice de siniestralidad. Precisamente para tratar de acabar con su peligrosidad, desde octubre de 2025 se están llevando a cabo obras de reforma en este enclave.

Obras en el cruce de Los Cazadores. / Vicent Marí

El proyecto prevé la construcción de una nueva glorieta con dos carriles de entrada en cada acceso, además de tres pasos inferiores para peatones, una actuación con la que se busca mejorar tanto la fluidez del tráfico como la seguridad vial en este tramo.

Sin embargo, las obras también han generado quejas vecinales y de trabajadores de la zona, especialmente por las dificultades para el paso de peatones. El pasado 15 de marzo, una usuaria manifestó a este diario su malestar por la situación. "Desde que han empezado [las obras] es un caos, pero hasta ahora se podía llevar", denunció Anabel, trabajadora de la zona. Según explicó, la colocación de vallas en la mediana obliga en algunos puntos a caminar "por en medio de la carretera sin arcenes y sin nada".

La construcción de esta rotonda fue aprobada por el Consell de Ibiza con el objetivo de transformar uno de los tramos más peligrosos de la isla, escenario frecuente de accidentes. El choque registrado ahora vuelve a poner el foco sobre un cruce históricamente problemático, mientras continúan los trabajos para su remodelación.