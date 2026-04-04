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Una Semana Santa de ganchillo y cartulinas

Una Semana Santa de ganchillo y cartulinas | JOSÉ MIGUEL L. ROMERO

Una Semana Santa de ganchillo y cartulinas | JOSÉ MIGUEL L. ROMERO

Redacción Ibiza

Los participantes del centro de día de Sant Joan elaboraron una original procesión en miniatura con un gran nivel de detalle y valor artesanal. La iniciativa permitió dar forma a una singular representación de la Semana Santa con figuras y elementos confeccionados de manera manual.

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