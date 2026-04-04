Un recurso vuelve a paralizar las obras de finalización de los juzgados de Ibiza

Cuando parecía que esta vez sí, que el edificio de los juzgados de Ibiza ya tenía luz verde definitiva para acometer sus obras de finalización, el proyecto se ha vuelto a detener por la interposición de un recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Un nuevo frenazo de duración indeterminada que vuelve a dilatar unos trabajos que llevan años pendientes y que están llamados a rematar la sede judicial más importante de las Pitiusas.

Hace ya dos semanas que el proceso se ha vuelto a paralizar, después de que el pasado 17 de marzo la mesa de contratación de la secretaría de Estado de Justicia notificara oficialmente la interposición de un recurso con la firma de Vilor Infraestructuras.

Se trata de una de las tres empresas que presentó una oferta a la licitación, aunque fue Zima Desarrollos Integrales quien se llevó el gato al agua, al menos en primera instancia, ya que la adjudicación podría correr peligro si el recurso prospera. Una vez más, la conclusión de la particular Sagrada Familia de Ibiza se queda enredada y atascada en procesos burocráticos.

Este diario se ha puesto en contacto con Vilor Infraestructuras para conocer las motivaciones de su recurso, pero no ha obtenido respuesta. Ahora, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales puede aceptar esta petición, lo que dilataría aún más el procedimiento, o rechazarla, lo que volvería a ponerla en marcha. Mientras delibera sobre el asunto, el proyecto vuelve a estar completamente parado.

El anterior recurso

Tan largo e intrincado es ya este asunto que incluso existe un precedente similar y reciente que puede servir de referencia para calcular cuánto durará el nuevo parón. Se trata del recurso que presentó el pasado 24 de noviembre Pradditive, una empresa dedicada a la eficiencia energética en sistemas de climatización y ventilación. La compañía aseguraba que existía un «vicio de nulidad radical» relativo al Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), que establece las exigencias de eficiencia energética y seguridad que deben cumplir este tipo de infraestructuras.

Sin embargo, la presidenta del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, María de la Concepción Ordiz Fuertes, la misma que ahora tiene que volver a decidir sobre el futuro de la licitación, rechazó en su resolución todos los argumentos expuestos por Pradditive y volvió a poner en marcha el procedimiento. Su dictamen se publicó el 23 de diciembre, por lo que necesitó un mes de plazo para su deliberación y redacción. Se vuelve a cumplir un plazo similar ahora, todavía faltan un par de semanas para conocer si las obras se reactivan o, por el contrario, vuelven a quedan detenidas sine die.

Escenario preocupante

Hace un mes que la subdirección general de Obras y Patrimonio del Ministerio de Justicia aprobó la adjudicación de las obras que darán por concluida la sede de los juzgados, el edificio situado en la plaza de sa Graduada que abrió sus puertas hace más de seis años y que lleva esperando desde entonces a su finalización definitiva.

El secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, firmó la propuesta realizada por la Mesa de Contratación del Ministerio de Justicia y que señaló como empresa adjudicataria a Zima Desarrollos Integrales. Esta compañía presentó la «proposición económicamente más ventajosa» por delante de las otras dos aspirantes que finalmente se quedaron fuera, la mencionada Vilor Infraestructuras y un tercera aspirante, ASCH Infraestructuras y Servicios. La oferta ganadora de Zima Desarrollos integrales ascendió a 8.188.398 euros (6.767.271 euros más 1.421.127 de IVA, fijado en el 21%), cuando el Ministerio había fijado el valor estimado del contrato en 8.639.069 euros.

Esos 450.000 euros de diferencia son los que se ahorrará el bolsillo del contribuyente, siempre que no se produzcan variaciones imprevistas durante el desarrollo de las obras. El tiempo juega en contra, como siempre ocurre en estos cosas, una circunstancia negativa que se agrava con el incierto panorama internacional desde que Estados Unidos atacó e Irán, ya que el encarecimiento de los materiales y las fuentes de energía es una realidad. Basta con comprobar el precio disparado de los combustibles en las últimas semanas.

Los juzgados ibicencos suponen un proyecto de enorme envergadura para Zima Desarrollos Integrales, una empresa con una facturación anual de 12 millones de euros. Creada en Murcia en 2007 y con una plantilla actual de 38 trabajadores, durante estas dos décadas de trayectoria, ha completado «más de 300 proyectos con éxito», según defiende. Solo uno de ellos supero en cuantía económica a los juzgados la construcción y remodelación de varios centros de salud en Murcia por un importe total de 21 millones de euros.

Muchas de las obras públicas que ha realizado la compañía las ha llevado a cabo en Baleares, aunque no siempre con los resultados esperados, lo que ha provocado que desde la Gerencia Territorial de Justicia vayan a vigilar muy de cerca el desarrollo de las obras en Ibiza. El plazo de ejecución previsto es de 20 meses, por lo que, si se cumpliera el mejor de los escenarios, el edificio estaría completado a finales de 2027. Sin embargo, el reloj vuelve a estar detenido ahora mismo y ya parece seguro que habrá que esperar hasta 2028. Como mínimo.