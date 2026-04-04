Ordenan el ingreso en prisión de un agresor que huyó de Ibiza a Rumanía con la pulsera telemática puesta

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Cáceres ha confirmado la orden de ingreso inmediato en prisión para un hombre que, tras ser condenado por delitos de violencia de género, huyó de Ibiza con destino a su país de origen, Rumanía, llevándose consigo el dispositivo de control telemático. El tribunal ratifica así la decisión previa del Juzgado de lo Penal número 2 de Plasencia, al considerar que el encausado ha cometido un incumplimiento "grave y reiterado" de las condiciones que le permitían eludir la cárcel.

El agresor fue condenado el 14 de marzo de 2025 por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Cáceres a diez meses y dos días de prisión por un delito de amenazas graves, a cinco meses y dos días de prisión por un delito de maltrato de obra en el ámbito de la violencia de género y a seis días de localización permanente por un delito de vejaciones injustas. Además, se le impusieron tres prohibiciones de aproximarse a menos de 300 metros y de comunicarse con la víctima durante un total de cuatro años y cuatro meses.

La sentencia suspendió inicialmente el cumplimiento de las penas de prisión, pero con varias condiciones: respetar la orden de alejamiento y la prohibición de comunicación, realizar los cursos formativos en materia de violencia de género y someterse a control telemático. La defensa comunicó después que el condenado residía en Ibiza y que la víctima también había trasladado allí su domicilio, por lo que “no se guardaba la distancia de 300 metros”. También pidió que se retirara la pulsera telemática porque el penado pensaba regresar a Rumanía, aunque el juzgado rechazó esa petición.

La resolución sitúa en Sant Antoni uno de los episodios clave del incumplimiento. El juzgado que revocó la suspensión señaló que el condenado, pese a haber sido advertido de las consecuencias, se había "marchado del país con aquel dispositivo, dejando de cumplir incluso la pena de localización permanente que también le fue impuesta", tal y como informó en su momento la Policía Local del municipio ibicenco.

Incumplimiento "grave y reiterado"

La Audiencia respalda ese razonamiento y rechaza que el traslado de la víctima a Ibiza justificara el quebranto de las medidas: "No implica sin más que el condenado no pudiera respetar la distancia impuesta ni justifica su salida del país”. El tribunal añade que el penado dejó de asistir al curso de sensibilización en materia de erradicación de la violencia de género y que constan incidencias en el sistema Cometa sobre el cumplimiento de la prohibición de aproximación y el mantenimiento del dispositivo telemático.

Frente a la petición de la defensa de activar mecanismos de cooperación internacional para controlar el seguimiento en Rumanía, la Sala responde que el condenado abandonó España por su cuenta, “sin autorización del Tribunal penal e incumpliendo todas las condiciones impuestas”. Por eso, concluye que existió “un incumplimiento grave y reiterado de tres prohibiciones y deberes”.

Con esta decisión, la Audiencia confirma la revocación de la suspensión de las penas de prisión, declara de oficio las costas de la apelación y recuerda que contra esta resolución no cabe recurso alguno.