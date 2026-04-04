El Palacio de Congresos de Ibiza bate récord y roza los 37.000 asistentes en 2025

El Palacio de Congresos de Ibiza cerró 2025 con un incremento de su actividad al acoger un total de 95 eventos, lo que supone un aumento del 3,26% respecto al año anterior, según recoge la memoria anual del recinto.

La actividad desarrollada permitió reunir a 36.950 asistentes a lo largo del ejercicio, una cifra con la que el equipamiento consolida su papel como uno de los principales espacios para la celebración de congresos, jornadas profesionales y eventos en la isla.

El aumento del número de citas se tradujo también en una elevada ocupación del recinto, con cerca de 183 días de uso durante el año, en línea con la estrategia de posicionamiento en el segmento Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions (Mice), vinculado al turismo de reuniones, incentivos, congresos y eventos.

Entre las citas celebradas destacan encuentros de carácter nacional e internacional ligados a distintos sectores profesionales, además de eventos ya consolidados en el calendario del Palacio. Entre ellos figuran el Ibiza MICE Summit, que en su quinta edición reunió a 150 participantes y propició 170 reuniones de negocio, así como congresos especializados como el Modern Dental o la conferencia tecnológica Objective by the Sea.

Un impacto económico en los meses de mayor turismo

La actividad del Palacio generó además un impacto económico superior a los 15 millones de euros de repercusión directa e indirecta en el destino, según datos de la gerencia. Este efecto se dejó sentir en sectores como la hostelería, el transporte y la restauración, especialmente fuera de los meses de mayor afluencia turística.

La valoración de los organizadores se mantuvo en niveles elevados, con una puntuación media de 9,78 sobre 10. Al mismo tiempo, la estrategia de promoción permitió reforzar la presencia del recinto en mercados nacionales e internacionales mediante acciones específicas orientadas a captar nuevos eventos.

Durante 2025, el Palacio de Congresos de Ibiza mantuvo además su operativa habitual pese al inicio de las obras de la segunda fase de ampliación.