‘Operetta’: la cara más sorprendente y divertida de la ópera llega a Ibiza

La ópera se aleja de su solemnidad habitual para abrazar el humor, el juego escénico y la sorpresa en ‘Operetta’, el espectáculo que podrá verse el próximo 19 de abril, a las 19 horas, en el Palau de Congressos de Ibiza, en Santa Eulària. La propuesta, a cargo de la compañía Cor de Teatre, llega al municipio con la intención de acercar la música clásica a públicos muy diversos a través de una fórmula original en la que las voces a cappella, la interpretación gestual y la creatividad escénica se convierten en los grandes protagonistas.

El montaje parte de una imagen sencilla: un escenario vacío y oscuro en el que un operario deja un piano de cola. A partir de ese momento, el espectáculo rompe cualquier expectativa convencional y abre la puerta a un universo teatral en el que los personajes no son los típicos cantantes de ópera, sino trabajadores del propio escenario, como tramoyistas, sastres, iluminadores y otros perfiles vinculados al mundo del teatro. Son ellos quienes, con sus voces y su presencia sobre las tablas, construyen una propuesta escénica singular.

Grandes clásicos convertidos en humor y escenas insólitas

A lo largo de la función, ‘Operetta’ enlaza una sucesión de sketches que revisitan algunas de las composiciones más conocidas de la historia de la lírica universal. Grandes autores como Verdi, Rossini, Mozart, Bizet o Wagner aparecen reinterpretados desde una mirada distinta, cargada de humor y de ingenio. Así, el espectáculo transforma fragmentos célebres en escenas insólitas y visualmente potentes, como un delirante brindis inspirado en 'La traviata', una peculiar etapa ciclista acompañada por la música de 'Il barbiere di Siviglia' o una historia de amor situada en una estación de tren al ritmo del célebre coro de 'Nabucco'.

'Operetta' / Cor de Teatre

La propuesta de Cor de Teatre juega con ese contraste entre la grandeza del repertorio operístico y una puesta en escena cercana, accesible y desenfadada. El resultado es un espectáculo que reivindica la calidad y la fuerza de la música clásica, pero al mismo tiempo desmonta prejuicios y demuestra que la ópera también puede ser divertida, próxima y capaz de conectar con espectadores que no son habituales del género.

Con esta cita, Santa Eulària suma a su programación cultural una producción que ha destacado por su capacidad para combinar rigor vocal, humor y teatro visual. Más que un concierto o una representación al uso, ‘Operetta’ se presenta como un montaje que rompe moldes y convierte el escenario en un espacio donde la imaginación transforma los grandes clásicos en una sucesión de escenas inesperadas.

Las entradas para asistir al espectáculo pueden adquirirse a través de la página web del Ayuntamiento de Santa Eulària por 20 euros más gastos de gestión, mientras que el precio en taquilla será de 25 euros.