Un nuevo viaje al universo Bridgerton en el Teatro Pereyra Ibiza

Eivissa Escènica pondrá el broche final a su ciclo de conciertos en el Teatro Pereyra con una propuesta que promete transportar al público a un refinado salón de época. El próximo 19 de abril, a las 12.30 horas, el emblemático espacio de Vila acogerá ‘Los Bridgerton en concierto’, un espectáculo que une música, escenografía y teatralidad en una experiencia inspirada en el universo de la popular serie.

La cita llega, además, en un momento de especial tirón para la ficción, coincidiendo con el reciente estreno de su nueva temporada, y propone revisitar algunos de sus momentos más reconocibles desde una mirada propia. La intención es convertir el concierto en algo más que una actuación musical: "una inmersión estética y sensorial en una atmósfera de romanticismo, emoción y fantasía", señalan los organizadores en una nota.

Para ello, el Teatro Pereyra se transformará en un auténtico salón de época en el que la elegancia de la música clásica se mezclará con la energía del pop contemporáneo. Sobre el escenario estará el Ibiza String Ensemble, formado por Ramsés Puente al violín, Carlos Vesperinas al violonchelo y Assumpció Janer al arpa, que interpretarán un repertorio basado íntegramente en la banda sonora de la serie.

El programa incluirá adaptaciones en clave clásica de canciones de artistas tan conocidos como Billie Eilish, Taylor Swift, Coldplay, Ariana Grande, Madonna o Maroon 5, a las que se sumarán nuevos arreglos y matices para enriquecer la propuesta musical. Esa combinación entre melodías contemporáneas y sonoridad clásica es, precisamente, una de las señas de identidad del imaginario Bridgerton y uno de los principales atractivos del espectáculo.

Guiños satíricos a la realidad ibicenca

La propuesta contará también con la participación especial de Raquel Ortiz y Marta Torvisco, que aportarán una dimensión escénica inspirada en los bailes de época, pero con un enfoque renovado y salpicado de guiños satíricos a la realidad ibicenca. Ese contraste entre el refinamiento del universo aristocrático y referencias más cercanas al contexto local busca conectar con el público desde un lenguaje más próximo y reconocible.

Con este concierto, Eivissa Escènica cerrará su ciclo en el Teatro Pereyra consolidando una programación que ha apostado por el talento local y por la creación de experiencias musicales cuidadas, con identidad propia y una puesta en escena trabajada.

Las entradas para asistir al espectáculo ya se encuentran a la venta en la página web y están distribuidas en distintas zonas del teatro, y el precio ronda desde los 18€ hasta los 25€. En todos los casos, la apertura de puertas será a las 12 horas, el inicio del concierto a las 12.30 y la finalización está prevista a las 13.30 horas.