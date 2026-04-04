Llama la atención: Los intentos de okupación cada vez más habituales de los que advierte la Policía Local de Ibiza
Los intentos de okupación, cada vez más habituales, que está detectando la Policía Local de Ibiza, especialmente en el barrio de sa Penya. El último de ellos, el pasado fin de semana, cuando varios individuos pretendieron okupar tres de las viviendas protegidas del Ayuntamiento de Ibiza. Les pillaron antes de que cambiaran las cerraduras.
Que, finalmente, el Ayuntamiento de Sant Antoni haya intervenido en la vivienda con un caso de Diógenes. Los vecinos llevaban años denunciando los malos olores y la suciedad. Estaban desesperados. Pero nadie hacía nada, así que decidieron recurrir a la prensa y denunciaron lo que estaban viviendo a este diario. Ahora, semanas después de la publicación, el Consistorio se ha hecho cargo.
Que a la costa de Formentera haya llegado el cuerpo de una mujer subsahariana embarazada, más que posiblemente una migrante. La fallecida llevaba un chaleco salvavidas y carecía de cualquier documentación. Cada vez son más los cuerpos de personas que no han superado la dura travesía desde África hasta las costas de las Pitiusas. Será la primera mujer en el camposanto de migrantes.
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