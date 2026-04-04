Indignación en el IES Isidor Macabich de Ibiza por los fallos del transporte escolar

La Asociación de Familias de Alumnos (AFA) del instituto Isidor Macabich de Ibiza se ha sumado a las quejas por las incidencias registradas en el transporte escolar tras la entrada en funcionamiento de las nuevas líneas de autobús en la isla. La entidad denuncia el impacto que tuvo esta reorganización del servicio en numerosos estudiantes de la isla y reclama medidas urgentes para evitar que se repitan situaciones similares.

Según ha señalado la AFA en un comunicado, lo ocurrido el pasado 1 de abril fue "inadmisible", ya que alumnado de distintos centros educativos quedó desinformado y sin una alternativa clara de transporte a primera hora de la mañana. En el caso concreto del IES Isidor Macabich, las familias aseguran que las líneas V628 y V633 no prestaron servicio, lo que provocó importantes problemas de desplazamiento tanto a los estudiantes como a sus familias.

La asociación insiste en que este episodio no puede considerarse un hecho aislado. A su juicio, se suma a una serie de incidencias que se vienen produciendo desde hace tiempo en el transporte escolar, entre ellas retrasos constantes, falta de organización y una comunicación insuficiente con los usuarios. Las familias lamentan que estas deficiencias acaben afectando de forma directa al alumnado, que depende de este servicio para llegar con normalidad a sus centros educativos.

"No debe normalizarse"

Desde el AFA del IES Isidor Macabich consideran especialmente grave que, coincidiendo con la implantación de las nuevas líneas, no se garantizara una información clara y efectiva para las familias. En este sentido, reclaman a los responsables del servicio una actuación rápida y coordinada para corregir los fallos detectados y ofrecer garantías de que no volverán a repetirse.

La asociación remarca que esta situación no debe normalizarse y pide que se aborden de manera urgente y eficaz todos los problemas que arrastra el transporte escolar en la isla. Su reclamación se suma así al malestar expresado en otros centros educativos afectados por las incidencias del servicio.