Ibiza Gallery estrena su temporada cultural con una exposición del italiano Marco Bagnoli

El centro Ibiza Gallery apuesta por el arte contemporáneo con su alianza con la prestigiosa firma italiana Cardi Gallery para su programación cultural de 2026. El espacio de Platja d’en Bossa se presenta como un nuevo punto de encuentro en la isla para el arte, la moda y la gastronomía.

La temporada arrancará con la exposición 'Janua Coeli', del artista italiano Marco Bagnoli, que podrá visitarse del 24 de abril al 30 de junio. La muestra inaugura la colaboración entre Ibiza Gallery y Cardi Gallery, que abre así en Ibiza su tercer espacio expositivo tras sus sedes de Milán y Londres.

Marco Bagnoli / Cardi Gallery

Una propuesta inmersiva y contemporánea

La exposición de Bagnoli marca el inicio de una programación centrada en propuestas inmersivas y contemporáneas. Nacido en Empoli en 1949 y formado en química y ciencias, el artista ha desarrollado una trayectoria profundamente vinculada al pensamiento científico y filosófico. Desde finales de los años setenta, su obra ha estado presente en citas internacionales de referencia como la Bienal de Venecia y Documenta de Kassel.

En 'Janua Coeli' —expresión latina que significa 'la puerta al cielo'— Bagnoli reúne seis nuevas piezas escultóricas en las que la luz, la materia y el espacio se combinan en una investigación sobre lo visible y lo intangible. "La muestra propone al visitante una experiencia que va más allá de la contemplación y lo invita a convertirse en parte activa de la obra", señalan los organizadores en una nota de prensa.

A través de superficies reflectantes, formas cóncavas y espejos paraboloides, las piezas generan efectos visuales cambiantes que cuestionan la percepción y transforman la relación entre el espectador y el espacio. "La exposición se plantea así como un umbral entre la experiencia estética y una dimensión más introspectiva", añade la nota. La propuesta refuerza así el carácter multidisciplinar de la práctica de Bagnoli, que integra escultura, instalación, sonido y luz para convertir la contemplación en una experiencia sensorial.

Ibiza Gallery en Platja den Bossa / Ibiza Gallery

Ibiza Gallery se define como "un destino de retail experiencial y marcas premium concebido para captar la esencia creativa, cosmopolita y sofisticada de la isla". El proyecto reúne firmas internacionales y propuestas gastronómicas.

Fundada en 1972 por Renato Cardi, la galería se ha consolidado como una de las referencias internacionales en arte moderno, de posguerra y contemporáneo italiano, con una especial vinculación a lenguajes como el arte povera, el minimalismo y el Grupo Zero. Hoy dirigida por Nicolo Cardi, mantiene una línea curatorial reconocida por su rigor académico, sus exposiciones acompañadas de catálogos especializados y su presencia en algunas de las principales ferias internacionales de arte de Asia, Europa y Norteamérica.

Ubicado dentro de The Site Ibiza, en Platja d’en Bossa, el espacio forma parte del Grupo Empresas Matutes (GEM), grupo empresarial con sede en Ibiza y más de medio siglo de trayectoria, con presencia en sectores como el hotelero, inmobiliario, retail y ocio.