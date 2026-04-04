La desconocida historia de Camilla en Ibiza: trabajó para una princesa saudí y ahora sorprende en ‘MasterChef’

Camilla Angelucci llegó a Ibiza con solo 18 años y, 15 años después, su vida sigue profundamente ligada a la isla que la acogió. Italiana de origen, ha trabajado en varios restaurantes de Ibiza, además de pasar por empresas de otros sectores y por el aeropuerto, donde estuvo durante seis años como azafata de tierra. Su trayectoria laboral también incluye una experiencia poco habitual: trabajó durante dos años para una princesa de Arabia Saudí, primero como chófer y después como asistente en desplazamientos por Europa, especialmente en ciudades como Roma o París.

Pero si algo define la historia de Camilla es su vínculo con Ibiza. Fue en la isla donde conoció a su pareja, con quien terminó formando una familia. Se casaron en Las Vegas y sus hijos, nacidos en Ibiza, estudian en el colegio de Es Vedrà, en Sant Agustí. Su vida, por tanto, está plenamente arraigada a la isla, donde ha desarrollado tanto su faceta profesional como la personal.

Ese recorrido vital es el que ahora la ha llevado también a la televisión. Camilla es una de las concursantes de ‘MasterChef 14’, donde se ha convertido en una de las aspirantes con más personalidad y carácter. Su paso por el programa está siendo especialmente intenso también para su familia, que vive el concurso con emoción, pero también con dureza por la distancia.

En su presentación ante los jueces, dejó claro desde el primer momento el temperamento con el que aterrizaba en el concurso. “Estoy acojonada. Sería un fracaso muy grande no entrar”, confesó. Cuando uno de los jueces bromeó con la posibilidad de que no fuera una de las 16 elegidas, ella respondió con otra frase que también retrató su carácter: “Os espero fuera”.

Camilla tiene 33 años, es madre y explicó que para jugarse el pase al programa preparó uno de los platos que mejor conectan con sus raíces: unos gnocchi en los que utilizó ricotta en lugar de patata y que acompañó con una mayonesa de anchoas. La propuesta convenció al jurado. “Me han gustado mucho tus gnocchi”, sentenció Pepe Rodríguez, que además le lanzó una recomendación que sonó casi como una declaración de intenciones: “Quiero ver a Camilla, no a alguien que quiere ser Camilla”.

Cocinera autodidacta con recursos

En el programa, Camilla ha demostrado ser una cocinera autodidacta con recursos, temple y capacidad para moverse en registros muy distintos. Entre los platos que mejor la representan figuran elaboraciones de inspiración italiana, pero también recetas de otros estilos. Ha destacado con propuestas solventes en retos en los que la sorpresa y la presión forman parte del guion.

Además, en casa también prepara cocina catalana, ya que su marido es de Barcelona: desde fricandó hasta arroces, tortellini y otras recetas que forman parte del día a día familiar. Su hijo mayor, por ejemplo, tiene entre sus platos favoritos gnocchi y pasta. Esa mezcla entre raíces italianas, vida ibicenca y aprendizaje autodidacta ha acabado perfilando una cocina muy personal, que confía en que le permitirá destacar en el concurso.

Su estreno en la primera prueba por equipos también la colocó en el centro de la escena. Los jueces la escogieron como capitana del equipo rojo porque, según explicaron, querían “gente con carácter”. Ella asumió el papel con total seguridad: “Soy una líder nata. Si me sale bien voy a salir coronada”. Al reunir a sus compañeros antes de cocinar, ya les advirtió de que sería “firme”, “recta”, prácticamente “militar”, y lanzó una frase que resumía su manera de entender la capitanía: “Si os ofendéis es cosa vuestra”.

Algunos compañeros se sintieron perdidos y no entendieron la forma de dirigir de Camilla. El momento más duro llegó en un enfrentamiento con Javier, que tras una discusión por una de las elaboraciones del postre, un chocolate espeso, la llamó “macarra”. Camilla respondió que prefería “mil veces” que la llamaran macarra y que la respetaran a que la llamaran “apuñalador traidor”. Jordi Cruz llegó a pedirle que recondujera su capitanía para mejorar el funcionamiento del grupo y cambiar la imagen que sus compañeros tenían de ella. A pesar de eso, su equipo se libró de la pureba de eliminación del primer programa de 'Masterchef'.