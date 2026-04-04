Sucesos
"Nos gritaba que estaba endemoniado": el dramático relato de los inquilinos de la casa asaltada en Ibiza
La pareja cuenta cómo vivió la irrupción del desconocido, que entró por la fuerza y causó destrozos en Ca n’Escandell
El episodio vivido este sábado en una vivienda del barrio de Ca n’Escandell dejó escenas de gran tensión entre los residentes, que se vieron sorprendidos por la irrupción de un desconocido en su casa.
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Según el testimonio del joven que logró expulsar al intruso, el hombre se encontraba completamente fuera de sí desde el primer momento. "Nos gritaba que estaba endemoniado y que lo matáramos", relató, aún visiblemente afectado media hora después de lo ocurrido.
Durante el asalto, el individuo no solo accedió a la vivienda forzando la puerta, sino que también causó destrozos en el interior y mostró una actitud violenta, llegando a golpear la puerta con patadas "tan fuertes que la ha descuadrado", según explicó el inquilino. El agresor presentaba además la cara llena de sangre por heridas que él mismo se había provocado, lo que incrementó la sensación de caos y desconcierto dentro de la casa.
En el momento de los hechos, la pareja se encontraba en el interior del inmueble. El joven, que estaba en la ducha, salió al escuchar los gritos de su pareja y se enfrentó al intruso. "Me he imaginado lo peor", aseguró tras lo sucedido, todavía en estado de shock.
Finalmente, los residentes lograron sacar al hombre de la vivienda antes de la llegada de la Policía Local, que se hizo cargo de la situación. El agresor ha quedado ingresado en calidad de detenido en la unidad de psiquiatría del hospital y se le imputarán los presuntos delitos de allanamiento, daños en la vivienda y atentado contra agentes de la autoridad.
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