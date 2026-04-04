El Govern invierte medio millón de euros en reparar la red de agua desalada de Ibiza

El Govern balear ha aprobado el inicio del expediente de contratación del servicio de asistencia técnica para redactar el proyecto de renovación de parte de la red de interconexión de agua desalada y la construcción de un nuevo depósito regulador en Ibiza. La licitación cuenta con un presupuesto de 500.000 euros.

La actuación tiene como objetivo sustituir los tramos más afectados por averías dentro de los 80 kilómetros de la red en alta que abastece a los cinco municipios de la isla, según ha informado la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua.

El proyecto también contempla la implantación de un depósito con capacidad de almacenamiento equivalente a 24 horas de producción de las tres desaladoras actuales y de la futura cuarta planta. Esta infraestructura incorporará además un sistema centralizado de dispensadores para la carga de camiones.

Con esta intervención, el Ejecutivo autonómico pretende mejorar la fiabilidad y la capacidad de transporte del agua desalada, adaptando la red a la situación actual y a las necesidades futuras mediante la sustitución de tuberías por otras de mayor diámetro y materiales más adecuados.

Asistencia técnica

En la actualidad, la capacidad de regulación y almacenamiento del sistema ronda los 40.000 metros cúbicos, una cifra inferior a la capacidad de producción diaria. La primera fase del proyecto permitirá incorporar hasta 60.000 metros cúbicos adicionales, con el objetivo de reforzar la reserva estratégica ante incidencias de gran alcance.

El contrato de asistencia técnica servirá para concretar las soluciones constructivas, elaborar la documentación ambiental necesaria y avanzar en la tramitación administrativa previa a la ejecución de las obras.

La actuación se financiará con cargo al impuesto de turismo sostenible (ITS) 2024-2025 y se enmarca en la estrategia del Govern para reforzar las infraestructuras hidráulicas en Baleares, mejorar la seguridad del suministro y avanzar hacia un modelo de gestión del agua más resiliente y sostenible.