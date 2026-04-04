Ibiza desalojará el campamento chabolista de sa Joveria por motivos sanitarios y de seguridad

El Ayuntamiento de Ibiza recibió el pasado 20 de marzo una notificación de la Sección de lo Contencioso Administrativo del Tribunal de Instancia de Palma que autoriza la entrada, el desmontaje y la limpieza del campamento chabolista de sa Joveria, en parte del aparcamiento disuasorio. El Consistorio ha propuesto al juzgado el próximo 21 de abril a las 10 horas como fecha prevista para proceder al desalojo.

El Ayuntamiento de Ibiza había solicitado a los propietarios de la parcela el pasado mes de noviembre, mediante un procedimiento de orden de ejecución, el cumplimiento del deber de conservación de la propiedad con la retirada de los residuos y demás actuaciones necesarias en el solar. Ante la imposibilidad de hacerlo por parte de la propiedad, se inició un procedimiento judicial que autoriza ahora la entrada, el desmantelamiento y la limpieza de la parcela, que posteriormente será vallada para evitar que esta situación se vuelva a producir.

En esta parcela se han ido estableciendo infraviviendas, casetas y tiendas de campaña, entre otras construcciones, donde residen unas 130 personas, según los últimos recuentos realizados por la Policía Local y los servicios sociales del Ayuntamiento. De acuerdo con la documentación municipal, "las personas que viven allí lo hacen sin unas condiciones mínimas de higiene y seguridad, sin fosas sépticas, sin agua potable y sin tratamiento de residuos, con grave riesgo tanto para su salud como para su seguridad". Además, se han identificado riesgos de plagas y un alto riesgo de incendio, al haberse detectado hornillos, estufas, bombonas de gas y otros elementos destinados a cocinar y a hacer fuego.

Valla instalada por el Ayuntamiento de Ibiza con la orden de desalojo / Ajuntament d'Eivissa

Riesgo por cercanía al helipuerto de Can Misses

Entre la documentación presentada por el Ayuntamiento, incorporada al expediente y al procedimiento judicial, figuran varios informes de distintos organismos y entidades, como los técnicos municipales de medio ambiente y la Policía Local, Aqualia, Valoriza y el Hospital Can Misses. Este último alerta, entre otras cuestiones, de riesgos por desplazamiento de objetos próximos a su helipuerto, accesos no autorizados al recinto hospitalario, ausencia de servicios básicos como el abastecimiento de agua potable, acumulación de residuos sólidos y vertidos líquidos, así como proliferación de plagas, entre ellas mosquitos, roedores e insectos, potenciales vectores de transmisión de enfermedades.

Además, esos informes señalan riesgo ambiental y sanitario asociado a una posible contaminación del suelo y, en su caso, de aguas subterráneas, así como un aumento del riesgo de episodios infecciosos vinculados a condiciones de higiene insuficientes. El hospital también alerta del uso no autorizado de instalaciones y suministros del centro por personas ajenas al mismo, además de un incremento de la carga operativa sobre los servicios de Seguridad, Desinsectación y Desratización.

Igualmente, los informes técnicos insisten en el daño medioambiental y en el alto riesgo de incendio y propagación por la presencia de numerosos objetos inflamables, así como de elementos destinados a hacer fuego.

Expedientes de vulnerabilidad

El Ayuntamiento de Ibiza asegura en una nota remitida este sábado que ha mantenido un seguimiento continuo de estos asentamientos. El pasado mes de mayo de 2025 constituyó una mesa de trabajo sobre este asunto junto con representantes del Consell de Ibiza, la Policía Local de Ibiza, Servicios Sociales, Ibanat, Seprona, Guardia Civil y técnicos municipales. Desde entonces, el Consistorio ha mantenido un seguimiento semanal, con una comisión interna de trabajo en la que las distintas áreas municipales, así como los servicios sociales y la Policía Local, han monitorizado de forma continua estos asentamientos y a sus habitantes.

Actualmente existen un total de seis expedientes de vulnerabilidad abiertos por los servicios sociales municipales, a cuyos afectados se les está prestando apoyo. Los servicios sociales estarán presentes durante el desalojo y permanecen atentos y disponibles para atender a las personas que lo puedan necesitar, según el comunicado.

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, ya advirtió en octubre de 2025 y reiteró en diciembre y en enero de este año, en distintas comparecencias públicas, que los dos principales asentamientos de la ciudad se encontraban en vía judicial, y afirmó: "Esta actuación responde a criterios de salud pública, seguridad y protección del entorno. No podemos permitir que se consoliden situaciones que implican condiciones indignas y riesgos para las personas. El Ayuntamiento actuará con firmeza, pero también con sensibilidad, ofreciendo apoyo a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad".