El consulado de Marruecos en Palma traerá un servicio móvil a Ibiza los días 18 y 19 de abril

El Consulado General del Reino de Marruecos en Palma ha organizado de manera excepcional un consulado móvil en Ibiza. Éste se desplazará a las Pitiusas los próximos sábado 18 y domingo 19 de abril de 2026, con el objetivo de acercar sus servicios a la comunidad marroquí residente en Balears.

Según ha informado el propio consulado, esta iniciativa se enmarca en su voluntad de facilitar la atención a los ciudadanos y se desarrollará en la dirección Carrer de Portinatx 11, en la ciudad de Ibiza.

El servicio estará disponible en horario de mañana, de 10 a 15 horas y permitirá realizar la entrega de pasaportes, la entrega de documentos nacionales de identidad, la expedición de tasas y certificados administrativos y la de tarjetas de antecedentes ya preparadas.

Asimismo, el Consulado ha señalado que las personas interesadas en recibir las tarjetas de antecedentes durante este consulado móvil deberán enviar obligatoriamente, antes del viernes 17 de abril de 2026, el resguardo de su solicitud, especificando la dirección del solicitante en las islas de Ibiza o Menorca, al correo electrónico consulado.marruecos.palma@maec.gov.ma.

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Desde el Centro cultural islámico de Ibiza, su secretario general Embarek Elouadgui, invita a todos los residentes marroquís en las Pitiusas a aprovechar este servicio para terminar de tramitar sus documentos y se pone a disposición de cualquier persona que necesite su ayuda tanto en el Centro cultural como en la Asociación Claumar de Formentera.