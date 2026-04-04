Semana Santa en Ibiza
La cofradía del Cautivo asegura que hubo "fluidez y austeridad" en su paso
La procesión duró una hora y media
La cofradía de Nuestro Padre Jesús Cautivo afirma que su participación en la procesión del Santo Entierro transcurrió con normalidad y conforme a las indicaciones marcadas en las reuniones previas.
Según explica la hermandad, la salida se produjo a las 20:30 horas "con un paso de misterio de alrededor de 500 kilos", y la llegada al Patio de Armas tuvo lugar en torno a las 22:15 horas. Unos tiempos que, según subrayan, se ajustaron a lo planificado y permitieron desarrollar el recorrido con la fluidez prevista.
Desde la cofradía destacan que en todo momento siguieron las directrices trasladadas en las reuniones mantenidas con el obispo, Vicente Ribas, en las que se insistió en la necesidad de mantener la "fluidez y la austeridad durante la procesión".
A pesar de algunas críticas recibidas, la hermandad considera que el trayecto entre la Catedral y el Patio de Armas, completado en aproximadamente una hora y media, se desarrolló correctamente y dentro de los parámetros establecidos con anterioridad.
Asimismo, han querido poner en valor el esfuerzo realizado por todos los integrantes de la cofradía, recordando que "entre sus hermanos también hay personas mayores", y subrayan que su prioridad fue contribuir al buen desarrollo de la estación procesional.
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