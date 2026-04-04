Un centenar de alumnos de las Pitiusas se evalúan de catalán

Un total de 84 alumnos de Ibiza y diez de Formentera acaban el proceso de evaluación de los cursos de catalán correspondientes al Plan de Lengua Catalana 2025. El Govern balear anuncia en un comunicado que han participado 1.046 alumnos de todo el archipiélago en los distintos cursos de catalán, en una convocatoria que ha incluido los niveles B2, C1 y C2 y el certificado de lenguaje administrativo.

La oferta formativa incluyó 16 cursos en línea, con una duración de 64 horas cada uno, y un total de 910 plazas ofertadas (posteriormente ampliadas a 1.046). Además, se organizaron talleres de expresión oral presenciales en Mallorca, con todas las plazas cubiertas.

En esta línea, 861 estudiantes mallorquines participaron en las formaciones y 91 de Menorca. Además, el programa más demandado a nivel balear fue el de lenguaje administrativo, con 255 alumnos.

Estas clases están programadas por la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP), dependiente de la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social. Este programa formativo tiene como objetivo reforzar las competencias lingüísticas en catalán de los trabajadores del sector público y contribuir a una administración más accesible y eficiente.