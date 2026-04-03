Una máquina de las obras de la carretera de Sant Francesc rompe una tubería y deja sin agua durante horas a parte de Formentera

El suministro de agua en las zonas de Sant Francesc y la Savina ha quedado restablecido después de la avería registrada este jueves en la tubería general de distribución, según han informado Aqualia y el Consell de Formentera.

La incidencia se produjo hacia las 13 horas, cuando una máquina que trabajaba en las obras de la carretera principal PM-820, en la zona de Sant Francesc, rompió la canalización general. Tras el accidente, se procedió al cierre del suministro desde la válvula general de la tubería afectada, lo que dejó sin agua a distintos puntos de Sant Francesc y la Savina.

Desde Aqualia ya advirtieron este jueves de que sería necesario todo el día para resolver la incidencia, debido a la gravedad de la avería. Además, la rotura provocó una gran balsa de agua en la carretera, también en la zona de Sant Francesc.

Este viernes, ambas administraciones han confirmado que la avería ya ha quedado resuelta y que el servicio se ha recuperado. No obstante, han precisado que la presión habitual de la red se irá restableciendo de forma progresiva durante las próximas horas.