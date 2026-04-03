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Una máquina de las obras de la carretera de Sant Francesc rompe una tubería y deja sin agua durante horas a parte de Formentera

La avería en la tubería general quedó solucionada y se restableció el suministro de agua

Vista aérea de Sant Francesc de Formentera

Vista aérea de Sant Francesc de Formentera / Xavier Durán

Redacción Digital

Ibiza

El suministro de agua en las zonas de Sant Francesc y la Savina ha quedado restablecido después de la avería registrada este jueves en la tubería general de distribución, según han informado Aqualia y el Consell de Formentera.

La incidencia se produjo hacia las 13 horas, cuando una máquina que trabajaba en las obras de la carretera principal PM-820, en la zona de Sant Francesc, rompió la canalización general. Tras el accidente, se procedió al cierre del suministro desde la válvula general de la tubería afectada, lo que dejó sin agua a distintos puntos de Sant Francesc y la Savina.

Desde Aqualia ya advirtieron este jueves de que sería necesario todo el día para resolver la incidencia, debido a la gravedad de la avería. Además, la rotura provocó una gran balsa de agua en la carretera, también en la zona de Sant Francesc.

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Este viernes, ambas administraciones han confirmado que la avería ya ha quedado resuelta y que el servicio se ha recuperado. No obstante, han precisado que la presión habitual de la red se irá restableciendo de forma progresiva durante las próximas horas.

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