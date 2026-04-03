Planazo en familia este sábado: limpiar una playa salvaje de Ibiza

La organización Creatives for the Planet ha convocado para este sábado 4 de abril su primer encuentro de limpieza de playa en la emblemática playa des Cavallet, en una iniciativa que pretende transformar la concienciación ambiental en acción directa sobre el territorio.

La jornada se celebrará de 11 a 13 horas y está abierta a cualquier persona interesada, sin necesidad de inscripción previa. Desde la entidad animan a la ciudadanía a acudir acompañada y participar en una actividad que, además de contribuir a la limpieza del entorno costero, quiere convertirse en un espacio de encuentro entre personas comprometidas con la protección de la naturaleza.

“Es el momento de pasar de la teoría a la acción y demostrar cuánto queremos a nuestras islas”, señalan desde la organización, que defiende que cada gesto cuenta a la hora de restaurar y preservar el medio ambiente.

Según destacan los impulsores de la propuesta, la actividad no se limitará únicamente a la recogida de residuos en la playa, sino que también busca generar un ambiente participativo y de conexión entre personas que comparten una sensibilidad especial hacia el entorno natural de Ibiza.

La cita cuenta con la organización de Creatives for the Planet y con la financiación de Nassau Beach Club y Tanit Beach Ibiza, y cuenta además con la colaboración de Voluntaris d’Eivissa, Ocean Keepers, Akarai Club, Esencia Viva Ibiza Kayak, La Bella Verde Boats, Ibiza Hike Station y Sloppy Tunas Swimwear.