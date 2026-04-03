Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Allanador de viviendasTrabajadores de IbizaContaminación marPatata de Ibiza
instagramlinkedin

Semana Santa

Peregrinación por las 'cases santes' de las iglesias de Ibiza

Las parroquias las retirarán este viernes, tras la celebración de la muerte de Cristo

Estas son todas las Casas Santas de los municipios de Ibiza

Estas son todas las Casas Santas de los municipios de Ibiza

Ver galería

Casa Santa de Jesús / María José Torres

Marta Torres Molina

Marta Torres Molina

Ibiza

Numerosos ibicencos han visitado entre el Jueves y el Viernes Santo las 'cases santes' de las parroquias de Ibiza, una tradición que, para muchos, es toda una peregrinación. La mañana de este viernes aún podía verse a algunos fieles velándolas. Todas las iglesias montan, el Jueves Santo, estos monumentos eucarísticos que algunos fieles velan toda la noche. Otros prefieren recorrer las parroquias para contemplarlas, dice la tradición que debían ser siete. Las casas santas guardan las hostias consagradas en un sagrario que hay en el monumento y que, cuando se retira éste, el Viernes Santo por la tarde o a mediodía, se reparten entre los fieles.

Cada iglesia decora su casa santa con elementos como panes, flores, velas, uvas y, sobre todo, la 'brulla', brotes que se han dejado crecer durante unas semanas en la oscuridad, motivo por el que son muy pálidos. Junto a estas casas, o a sus pies, los visitantes van depositando, a lo largo de los dos días, velas encendidas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents