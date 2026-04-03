Empate entre dos aspirantes a organizar la Fira Medieval de Ibiza: el ganador se decidirá por este curioso motivo

La Fira Medieval de Ibiza, que se celebrará entre los días 7 y 10 de mayo, sigue sin contar con un organizador oficial porque dos de las empresas aspirantes a la licitación han quedado empatadas a puntos en la evaluación técnica realizada por el Ayuntamiento de Ibiza.

Se trata de las empresas Rivendel Mercados Temáticos y Producciones, S.L.U. y Teatro de la Saca, S.L, cuyas ofertas han alcanzado los 100 puntos al obtener 45 puntos en la oferta económica y 55 en el resto de criterios. Las otras dos aspirantes, Balconet S.L. y Espectáculos AMB Producciones S.L., se han quedado en 55 puntos cada una, al no sumar puntos en el apartado económico pese a lograr la máxima valoración técnica.

Las cuatro empresas obtuvieron exactamente la misma puntuación en los criterios técnicos evaluables automáticamente: 55 puntos. El informe recoge que todas alcanzaron la máxima valoración en mejoras como baños químicos, casetas de obra, personal de vigilancia, monitores, grupos de animación, talleres, exhibiciones y pases diarios de varios espectáculos.

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El procedimiento, por tanto, no termina con una propuesta cerrada de adjudicación, sino con un empate que obliga a activar los criterios de desempate previstos en el cuadro de características del contrato. En este caso, el Ayuntamiento de Ibiza ha requerido a las dos empresas empatadas que acrediten si cuentan en plantilla con un porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al 2%. Si ambas cumplen ese requisito y persiste la igualdad, tendrá preferencia la que acredite un mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad. Y si el empate continuara, el desenlace se resolvería mediante sorteo público.

El informe también detalla la documentación que deberán aportar las empresas empatadas para justificar ese criterio, entre ella contratos de trabajo, certificados de discapacidad, documentación de alta laboral y la relación de puestos ocupados por personas con discapacidad, o en su caso la resolución de excepcionalidad y medidas sustitutivas. Una vez se resuelva este trámite final, se adjudicará un contrato cuyo valor estimado alcanza los 76.531 euros.