Una 'mascletá' y la salida de la vuelta ciclista sorprenden el vía crucis viviente del Cristo de la Agonía de Ibiza

El paso del vía crucis del Cristo de la Agonía, que esta mañana salía de la iglesia de Santa Cruz rumbo a la Catedral de Ibiza, de donde saldrá la procesión del Santo Entierro esta noche, ha coincidido con la salida de la vuelta ciclista a Ibiza MTB desde el puerto. Esto ha dado lugar a situaciones bien curiosas, como que a escasos 20 metros de la procesión se inició una mascletá. Los fieles que seguían la procesión se quedaron bastante sorprendidos.

El vía crucis atravesaba la calle paralela a la cursa cuando ha sido interrumpido por un estruendo de petardos y pólvora. De fondo sonaba una charanga y por un altavoz se daba la salida. Además, con motivo del evento, había gente disfrazada con zancos y lentejuelas plateadas. Un contraste muy llamativo entre la tradición religiosa y la celebración deportiva.