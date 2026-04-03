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Semana Santa

Una 'mascletá' y la salida de la vuelta ciclista sorprenden el vía crucis viviente del Cristo de la Agonía de Ibiza

Durante el paso de la procesión se ha podido ver a gente vestida con lentejuelas y zancos que estaban en la salida de la carrera

La imagen ha desfilado durante unos minutos con ruido de petardos y olor a pólvora de fondo

La mascletá y la salida de la vuelta ciclista durante el viacrucis viviente de Ibiza

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José Miguel L. Romero

José Miguel L. Romero

Nuria García Macias

Ibiza

El paso del vía crucis del Cristo de la Agonía, que esta mañana salía de la iglesia de Santa Cruz rumbo a la Catedral de Ibiza, de donde saldrá la procesión del Santo Entierro esta noche, ha coincidido con la salida de la vuelta ciclista a Ibiza MTB desde el puerto. Esto ha dado lugar a situaciones bien curiosas, como que a escasos 20 metros de la procesión se inició una mascletá. Los fieles que seguían la procesión se quedaron bastante sorprendidos.

El vía crucis atravesaba la calle paralela a la cursa cuando ha sido interrumpido por un estruendo de petardos y pólvora. De fondo sonaba una charanga y por un altavoz se daba la salida. Además, con motivo del evento, había gente disfrazada con zancos y lentejuelas plateadas. Un contraste muy llamativo entre la tradición religiosa y la celebración deportiva.

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