Semana Santa
Una 'mascletá' y la salida de la vuelta ciclista sorprenden el vía crucis viviente del Cristo de la Agonía de Ibiza
Durante el paso de la procesión se ha podido ver a gente vestida con lentejuelas y zancos que estaban en la salida de la carrera
La imagen ha desfilado durante unos minutos con ruido de petardos y olor a pólvora de fondo
Para ver este vídeo suscríbete a Diario de Ibiza o inicia sesión si ya eres suscriptorSuscríbete
¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí
El paso del vía crucis del Cristo de la Agonía, que esta mañana salía de la iglesia de Santa Cruz rumbo a la Catedral de Ibiza, de donde saldrá la procesión del Santo Entierro esta noche, ha coincidido con la salida de la vuelta ciclista a Ibiza MTB desde el puerto. Esto ha dado lugar a situaciones bien curiosas, como que a escasos 20 metros de la procesión se inició una mascletá. Los fieles que seguían la procesión se quedaron bastante sorprendidos.
El vía crucis atravesaba la calle paralela a la cursa cuando ha sido interrumpido por un estruendo de petardos y pólvora. De fondo sonaba una charanga y por un altavoz se daba la salida. Además, con motivo del evento, había gente disfrazada con zancos y lentejuelas plateadas. Un contraste muy llamativo entre la tradición religiosa y la celebración deportiva.
Suscríbete para seguir leyendo
- Máxima tensión con el allanador de una vivienda en Ibiza: '¡Pégame un tiro!
- Accidente en Ibiza: un autobús y dos coches colisionan en el cruce de los Cazadores
- Ibiza desalojará el campamento chabolista de sa Joveria por motivos sanitarios y de seguridad
- Detenido por matar a un hombre en Ibiza al robarle el reloj
- El consulado de Marruecos en Palma traerá un servicio móvil a Ibiza los días 18 y 19 de abril
- Aparece el cadáver de otro migrante flotando junto a la costa de Ibiza
- El excitante avistamiento de un flamenco con el culo en pompa en ses Salines de Ibiza
- Vecinos al calor del plato más tradicional de la Semana Santa de Ibiza