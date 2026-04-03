La peculiar forma en la que se asusta la gente de Ibiza, según un vídeo viral de Nachter

El humorista y creador de contenido de redes sociales Nachter ha vuelto a hacerse viral con un vídeo en el que recrea, con tono de humor, cómo reaccionaría cada persona de diferentes ciudades de España al recibir un susto. El reel, repleto de tópicos, recrea varios puntos del país a través de acentos y expresiones, pero es Ibiza la que termina marcando el momento más llamativo del sketch.

El influencer empieza el vídeo en Valencia, con una reacción propia de la Terreta en la que aparece el "nano". Le sigue un maullido de gato, recreando la comunidad de Madrid, una referencia al apodo acuñado, que se sorprende con un "mazo" como expresión. A los barceloneses los interpreta con un acento marcado y con mal humor, mientras que los de Bilbao apenas reaccionan.

Murcia aparece con su clásico "acho", mientras que Sevilla reacciona con "arte y salero", algo que el creador lleva al extremo. La secuencia sigue con otros guiños muy reconocibles: en Andorra el verdadero susto llega al escuchar "Hacienda", momento en que el personaje sale corriendo despavorido. En Galicia, es un "depende" y en Marbella la broma pasa por soltar fajos de billetes con el susto. En Benidorm, la reacción es directamente en inglés, una sátira a la turistificación. Así, el vídeo va enlazando una escena con otra.

La guinda del pastel la pone cuando sitúa la escena en Ibiza. En ese momento no recurre a una frase concreta ni a una coletilla local, sino a una referencia musical. Tras el susto, el personaje empieza a tararear la mítica canción 'Seven Nation Army', de The White Stripes, del mismo modo en que suele corearse en discotecas y fiestas.

Entre todas las ciudades, esta última escena es la que más está dando que hablar en los comentarios de la publicación que remata el vídeo. Tal vez más de una persona se ha visto reflejada en una situación similar en alguna fiesta en la isla.