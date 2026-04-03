Ibiza tiene un problema, y se llama Wiz Problema

El humorista Wiz Problema regresará a Ibiza el próximo 15 de mayo con su espectáculo ‘El multiverso de Wiz Problema’, que se celebrará en el Centro Cultural de Jesús en una función anunciada para todos los públicos. El cómico volverá así a la isla después de la buena acogida de su anterior actuación, en la que logró colgar el cartel de "entradas agotadas".

Detrás de este nombre artístico se encuentra Mohamed Lamin (Mataró, 1995), un creador de contenido y humorista que se ha convertido en uno de los rostros más reconocibles de la comedia viral en redes sociales gracias a sus vídeos, personajes y su capacidad para jugar con distintos acentos y referentes culturales. En la actualidad suma 1,5 millones de seguidores en TikTok y más de 700.000 en Instagram, cifras que consolidan una trayectoria que comenzó a despegar hace apenas unos años.

En una entrevista concedida a Diario de Ibiza antes de su primera actuación en la isla, el artista explicaba que su salto a la comedia llegó después de que su entorno le animara a grabar vídeos. Antes de dedicarse por completo al humor trabajó, entre otros empleos, como repartidor de Amazon y en el almacén de una empresa de relojes. También relataba entonces que no fue hasta meses antes cuando se atrevió a dejar su trabajo para centrarse del todo en una carrera que, según confesaba, nunca imaginó que pudiera convertirse en su forma de vida.

Aquel primer contacto con el público ibicenco llegó también de la mano de Guillem Bolillo, promotor del evento. Según contaba Wiz Problema en esa entrevista, la oportunidad de llevar ‘El Multiverso’ a la isla surgió precisamente a través de su amistad con Bolillo, natural de Mataró y afincado en Ibiza. El humorista recordaba además que ya había visitado la isla con anterioridad y que su paso por Ibiza le dejó muy buena impresión.

Humor blanco de observación social

Sobre el escenario, Wiz Problema ha defendido un tipo de humor blanco, apoyado en la observación social, los estereotipos tratados desde el respeto y una mirada que busca tanto la risa como cierta reflexión. En aquella conversación con este diario señalaba que una de las claves de su éxito era que el público “se siente identificado y no ofendido”, y avanzaba que el mensaje de su espectáculo gira en torno a una idea: “Todos somos iguales y que hay gente mala en todos lados”.

La nueva cita en Jesús servirá para volver a poner en escena ese universo humorístico que le ha dado notoriedad en internet, aunque en formato de directo. Según la organización, el espectáculo llegará con más improvisación, nuevas situaciones y un show distinto al de la anterior visita, con la intención de repetir el éxito del año pasado.

Las entradas ya están a la venta en distintas modalidades. La de patio de butacas cuesta 23,97 euros, la fila VIP asciende a 26,01 euros y la opción meet and greet (encuentro con el actor) tiene un precio de 29,48 euros. Esta última permite conocer al artista antes de la actuación, hablar con él, hacerse una fotografía y sentarse en primera fila. Además, existe una modalidad Golden por 48,96 euros, que incluye libro con firma, meet and greet y asiento en primera fila.