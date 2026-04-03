Ibicine baja el telón con ‘Que vienen los perros’, rodada en Ibiza

El Festival de Cine de Ibiza, Ibicine, puso este jueves el broche final a su Sección Oficial Internacional de Largometrajes con la proyección de la película española 'Que vienen los perros' en el Cine Regio de Sant Antoni.

La cinta, codirigida por Iván Sánchez y David Tembleque y protagonizada por Olivia Baglivi, incluye secuencias rodadas en Ibiza. A la presentación asistieron los actores Olivia Baglivi, Joaquín López-Bailo y Patricia Mari-Pino —que además es coproductora del filme—, así como el codirector Iván Sánchez.

Tras la proyección, los invitados participaron en el podcast 'Ibicine en el aire' moderado por Ruth T. Quintas, integrante del equipo del festival. El episodio estará disponible próximamente en el canal oficial de Ibicine en YouTube.

La programación de Ibicine continuará el próximo 9 de abril en el Cine Regio de Sant Antoni con la final del público de cortometrajes. En esta cita se proyectarán los seis trabajos finalistas elegidos por los espectadores durante las sesiones de enero y febrero: 'Sexo a los 70', dirigida por Vanesa Romero y nominada al Goya al mejor cortometraje de ficción 2026; 'Insalvable'; 'Periquitos'; 'Pálpito'; 'Carmela', nominada al Goya al mejor cortometraje de animación 2026, y 'Una Vocal'.

La gala de entrega de los Premios Astarté 2026 se celebrará el 11 de abril en Can Ventosa, en Vila, con galardones al mejor cortometraje, mejor largometraje internacional y los premios de industria.

La novena edición del Festival de Cine de Ibiza cuenta con el apoyo de distintas instituciones, patrocinadores y colaboradores públicos y privados de la isla, entre ellos el Consell de Ibiza, los ayuntamientos de Ibiza, Santa Eulària y Sant Antoni, así como el Govern balear a través del Institut d’Estudis Baleàrics.