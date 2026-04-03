Emocionante homenaje de una cofradía de Ibiza a la mujer víctima de violencia machista: “El Cautivo siempre estará contigo”

Si una procesión es impresionante de por sí, aún lo es más si rinde homenaje a una víctima de violencia machista, y se convierte en un acto de repulsa hacia la violencia contra las mujeres. La cofradía de Nuestro Padre Jesús Cautivo mostró el Jueves Santo su compromiso contra la violencia de género y su apoyo a la mujer que sufrió una brutal paliza por parte de su expareja el pasado 15 de febrero en su casa de Sant Antoni, y que estuvo hospitalizada casi un mes y medio. Todos los nazarenos, los músicos de la banda y muchos feligreses lucen el lazo morado, símbolo contra la violencia machista, y otro bien visible cuelga del nuevo llamador del paso sobre el que se alza la figura del Cautivo. El estandarte que abre la procesión también tiene un lazo morado. La mujer, que aún se recupera de las graves lesiones que le provocó el padre de sus dos hijos, está sentada en una silla en la acera frente a la iglesia, junto a su madre y su hermana, y recibe numerosas muestras de cariño. La abrazan, la besan, la cogen la mano con delicadeza, mientras ella lo agradece emocionada, con un pañuelo en la cabeza y un parche en un ojo.

La iglesia está abarrotada y cuando acaba la misa en la parroquia de Santa Cruz, centenares de personas se agolpan en este tramo de la calle Aragón a la espera de que salga la imagen. Fuera, también espera el párroco Miguel Ángel Riera, que leerá en voz alta la sentencia que condena a muerte a Jesucristo, y tras lo cual iniciará el camino hacia el Calvario. Sacar el paso del Cautivo de Santa Cruz es una operación complicada, porque los costaleros deben avanzar de rodillas, cuidadosamente para no dañar las imágenes. Cuando ya están en la calle, se levantan al escuchar la indicación del capataz, Antonio Pineda, el guía de los costaleros: “¡Al cielo con él!”, exclama, y la multitud rompe el silencio con un aplauso.

Para ver este vídeo suscríbete a Diario de Ibiza o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí Fernando de Lama

"Siempre tendrás alrededor a personas que te cuiden"

Pero antes de que la comitiva ponga rumbo a la catedral, ayudan a la mujer a acercarse al paso, acompañada de su madre. Desde debajo se escucha la voz de José Antonio Pomares, presidente de la cofradía, que le dedica palabras reconfortantes, de aliento, apoyo y esperanza: “El Cautivo siempre estará contigo, a tu lado. Siempre tendrás alrededor a personas que te cuiden. Va por ti. ¡Al cielo con él!”. La joven recibe una medalla bendecida de la hermandad para darle “salud y fuerza” y un regalo, y después lanzan pétalos de flores a la imagen y a ella. Tras la petalada y la levantada, la mujer regresa despacio a la silla, donde llora muy emocionada por esta muestra pública de apoyo y acompañamiento de la cofradía. Ella no pertenecía a la hermandad hasta ahora, pero sus primos sí (dos son costaleros), y ellos tuvieron la idea de hacerle un homenaje en la salida de la estación de penitencia del Jueves Santo, como expresión de solidaridad y de rechazo a la violencia machista.

El secretario de la cofradía y presidente de la agrupación musical, Vicente Nadal, también vivió de forma directa la brutal agresión que sufrió esta mujer de 31 años a manos de su expareja. Nadal es técnico de emergencias y participó en el traslado de la víctima con una UVI móvil desde el Hospital Can Misses a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, donde permaneció ingresada en la UCI durante un mes. “Fue un servicio que nos impactó, nos dejó muy tocados”, explica. “Hacerle este homenaje es para que sepa que no está sola. Los lazos morados son en señal de solidaridad y apoyo, hacia ella y hacia todas las mujeres afectadas, y contra la violencia machista”, prosigue.

La salida de la estación de penitencia de Nuestro Padre Jesús Cautivo se convierte así en un acto reivindicativo y comprometido contra la violencia machista, en la expresión de una condena social visible y transversal en un evento multitudinario. Es la primera vez que una procesión de Semana Santa en Ibiza sirve como instrumento para dar visibilidad a este grave problema que atraviesa la sociedad y para transmitir un rechazo contundente.

Pedir una "levantada" para pedirle al Cautivo salud, ayuda o consuelo

La procesión llega a la catedral a la una y cuarto de la mañana, casi cinco horas después de haber salido de la iglesia Santa Cruz. Nadal destaca que en la estación de penitencia hubo muchas personas que se acercaban al paso a solicitar una “levantada”, para pedir al Cautivo salud, ayuda o consuelo. “Queremos que nuestra imagen esté cerca del pueblo, eso es lo que atrae a la gente”, señala, y defiende que los fieles puedan tocar el pie de la imagen. Nadal aprovecha para agradecer al Ayuntamiento de Ibiza, en nombre de la cofradía, que hayan acelerado las obras de Dalt Vila y hayan buscado una solución para que se puedan celebrar las procesiones con su itinerario tradicional.

Nadal fundó la agrupación de fieles en 2010 y en 2015 ya se formalizó como cofradía, que en la actualidad tiene 90 miembros. Subraya que la banda compró la imagen, que cada año visita a los presos del Centro Penitenciario de Ibiza, en uno de los actos más emocionantes e íntimos del calendario religioso de estos días en Ibiza. Ahora, el homenaje que protagonizaron el Jueves Santo se recordará también como uno de los momentos más especiales de la historia de la Semana Santa en la isla.