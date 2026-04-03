Se disparan un 67% las búsquedas de vuelos a Ibiza en marzo por el conflicto en Oriente Medio

Ibiza se consolida como uno de los destinos preferentes para los viajeros internacionales en un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica derivada del conflicto en Oriente Medio iniciado a finales de febrero. Así lo confirma el Sistema de Inteligencia Turística (SIT) de la isla, que ha registrado un aumento medio del 10,2% en las búsquedas de vuelos con destino a Ibiza respecto al mismo periodo de 2025.

El SIT continúa monitorizando la evolución de la demanda aérea y su impacto en los principales mercados emisores. Entre el 9 y el 28 de marzo de 2026, coincidiendo con este escenario de inestabilidad internacional, las búsquedas de vuelos a Ibiza se dispararon un 67%, al pasar de 3,9 millones a más de 12,1 millones en solo dos semanas.

Según este sistema, el incremento refleja una demanda "muy sólida" y apunta a un posible efecto sustitución en las decisiones de viaje: Ibiza gana peso como alternativa segura frente a otros destinos afectados de forma directa o indirecta por la situación geopolítica.

Ibiza, entre los destinos más buscados en los principales mercados

Durante este periodo, la isla se ha mantenido entre los destinos más buscados en varios de sus mercados emisores más relevantes. En Italia ocupa la sexta posición; en España, Reino Unido, Países Bajos y Estados Unidos, la octava; en Bélgica y Portugal, la novena; en Alemania, Suiza y Canadá, la décima; en Finlandia, la undécima; en Suecia, la duodécima; y en Polonia, Dinamarca y Noruega, la decimotercera.

Para el SIT, este posicionamiento confirma que Ibiza se sitúa entre las primeras opciones de los viajeros internacionales en un momento en el que la seguridad y la estabilidad están ganando peso en la toma de decisiones.

Crecen los mercados de largo radio y alto poder adquisitivo

Si se compara el periodo comprendido entre el 28 de febrero y el 28 de marzo con las mismas fechas de 2025, las búsquedas de vuelos a Ibiza crecieron un 10,2% de media. Destacan especialmente los incrementos en mercados de largo radio y alto poder adquisitivo: Bélgica: +27,40%, Países Bajos: +24,14%, Canadá: +23,88%, Estados Unidos: +23,06%, Reino Unido: +16,23% e Italia: +9,89%.

Estos datos, según el SIT, refuerzan la consolidación de mercados tradicionales como Italia, Reino Unido y Países Bajos, y evidencian nuevas oportunidades de crecimiento en Norteamérica y el Benelux.

Caídas puntuales en algunos mercados europeos

En paralelo, el sistema también detecta una caída en las búsquedas en algunos países, lo que interpreta como un reajuste de la demanda turística en el actual contexto internacional.

Los principales descensos se registran en Suiza (-18,15%), Portugal (-3,58%) y Alemania (-1,64%). A juicio del SIT, este comportamiento muestra cómo algunos mercados se ven más afectados por la coyuntura geopolítica o por cambios en las preferencias de viaje, mientras otros ganan relevancia.

El aumento del interés por la isla también se traslada a las previsiones operativas del aeropuerto para el mes de abril. Según los datos recabados, se esperan 332.922 llegadas al aeropuerto de Ibiza, ligeramente por encima de las 331.897 registradas en abril de 2025.

Además, se prevé un incremento de la capacidad aérea, con 2.557 vuelos programados, un 1,5% más, con 440.295 asientos que representa un 5,5% más . Para el SIT, estos datos evidencian la apuesta de las aerolíneas por reforzar la conectividad con la isla de cara al inicio de temporada.

La ocupación baja ligeramente por el aumento de la oferta

En cuanto a la ocupación prevista en los vuelos programados, se sitúa en el 75,61%, ligeramente por debajo del 79,54% registrado en abril del año pasado.

El sistema considera que este ajuste es coherente con el aumento de la oferta y con un escenario en el que las compañías aéreas están ampliando capacidad al anticipar una demanda sólida.

Por mercados, España continúa liderando el volumen de llegadas previstas, seguida de Reino Unido, Italia y Países Bajos, que se consolidan como principales emisores en este arranque de temporada. El SIT destaca también el peso de otros mercados europeos como Francia, así como la diversificación que aportan países como Bélgica, Suiza y Austria.

Con estas previsiones, el Sistema de Inteligencia Turística concluye que, en un contexto marcado por el conflicto en Oriente Medio, Ibiza se mantiene como un destino “competitivo, seguro y bien posicionado”, con capacidad para absorber una demanda creciente y consolidar el inicio de la temporada turística.

En conjunto, Ibiza sigue afianzándose como un destino turístico de alta demanda, estable y diversificado, en un escenario en el que la situación geopolítica está reconfigurando los flujos turísticos internacionales y favoreciendo a destinos europeos consolidados que ofrecen seguridad, conectividad y una oferta turística de calidad.