El instituto Sant Agustí de Ibiza celebra el éxito de su primera promoción de auxiliares de enfermería

El alumnado del Grado Medio de Cuidados Auxiliares de Enfermería del Instituto de Educación Secundaria Sant Agustí, la primera promoción de este ciclo en el centro educativo, ha completado con éxito su periodo de prácticas y, en muchos casos, ya se ha incorporado al mercado laboral como Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE).

Así lo ha dado a conocer el propio instituto a través de una publicación en sus redes sociales, en la que celebra la culminación de esta etapa formativa y muestra su satisfacción por la evolución de los estudiantes. "Estamos de enhorabuena", señalan desde el centro, en el municipio de Sant Josep, que destaca que son muchos los alumnos que ya han comenzado su trayectoria profesional en el ámbito sanitario.

Desde el centro han querido felicitar a los alumnos por los resultados obtenidos y desearles suerte en esta nueva etapa, marcada por su incorporación al mundo laboral tras concluir su formación práctica.

El instituto también ha agradecido la colaboración de las entidades y servicios que han participado en la formación del alumnado durante su estancia en prácticas. En concreto, ha reconocido el apoyo del Área de Salud de Ibiza y Formentera, Policlínica Nuestra Señora del Rosario, la Fundació d’Atenció a la Dependència y Clínica Mayans, centros que han acompañado y acogido a los estudiantes durante este periodo clave de aprendizaje.

La finalización de las prácticas de esta primera promoción consolida la implantación del ciclo de Cuidados Auxiliares de Enfermería en el Instituto Sant Agustí y refuerza la conexión entre la formación profesional y las necesidades del sector sanitario en Ibiza.