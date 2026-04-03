Así es la casa "eco-sostenible donde el tiempo se detiene" que se alquila en Ibiza por 24.000 euros al mes

Una casa de lujo en plena naturaleza, "autosuficiente" y construida con materiales tradicionales ibicencos. Así es Villa es Pujolet, una vivienda en alquiler ubicada en el municipio de Sant Joan que se presenta como un "refugio eco-sostenible" en medio del bosque y con vistas al valle, "donde el tiempo se detiene y la naturaleza marca el ritmo de cada día".

Villa Es Pujolet, la casa eco-sostenible que se alquila en Sant Joan / Idealista.com

La propiedad, anunciada por 24.000 euros al mes, destaca no solo por su entorno privilegiado y su privacidad, sino también por su planteamiento "respetuoso con el medio ambiente". La vivienda funciona con energía solar y agua de pozo, dos elementos que refuerzan su carácter autosuficiente y su apuesta por un modelo más sostenible en una isla cada vez más tensionada por el consumo de recursos.

Villa Es Pujolet tiene un sector de barbacoa / Idealista.com

Situada en una parcela de 15.000 metros cuadrados, entre pinos, antiguas tierras de cultivo y árboles frutales, la casa ofrece una imagen de retiro casi aislado, a pocos minutos del núcleo de Sant Joan. El anuncio subraya precisamente esa conexión con la naturaleza: silencio, escasos vecinos a la vista y una atmósfera pensada para desconectar.

El interior de Villa Es Pujolet, la casa eco-sostenible que se alquila en Sant Joan / Idealista.com

La villa cuenta con 120 metros cuadrados, tres dormitorios, dos baños, piscina privada, zona de barbacoa y varios espacios exteriores para el descanso. Su diseño, obra de un arquitecto alemán, sigue la línea del estilo Blakstad, una estética muy vinculada a Ibiza que combina la arquitectura tradicional con acabados contemporáneos y una relación fluida entre el interior y el exterior.

La villa cuenta con piscina y unas vistas pri¡ivilegiadas / Idealista.com

Más allá del lujo, el principal reclamo de la vivienda es su filosofía: una casa concebida para integrarse en el entorno y reducir su dependencia de suministros convencionales.

Villa Es Pujolet, la casa eco-sostenible que se alquila en Sant Joan / Idealista.com

La propiedad se ofrece en alquiler de temporada, de uno a once meses, con precios que varían según la época del año. Durante los meses de verano supera los 25.000 euros mensuales, mientras que en invierno parte de 11.800 euros.

¿Qué es el estilo Blakstad?

El estilo Blakstad actualiza la arquitectura tradicional ibicenca con una mirada contemporánea. Mantiene elementos propios del paisaje rural de la isla, como los muros blancos y gruesos, la piedra o los techos de madera, y los combina con espacios más funcionales, luminosos y de líneas depuradas.

Villa Es Pujolet refleja la esencia del estilo Blakstad / Idealista.com

Impulsado por Rolph Blakstad, este concepto apuesta por la sostenibilidad, la integración en el entorno y una idea de lujo sereno y atemporal.