“Un desastre organizativo sin precedentes” y "gincana para la ciudadanía", así define el PSOE el nuevo servicio de autobuses de Ibiza

El Grupo Socialista en el Consell de Ibiza ha denunciado este jueves el “colapso total”en la puesta en marcha del nuevo servicio de transporte público de la isla y ha exigido al presidente insular, Vicent Marí, y al vicepresidente y responsable de Movilidad, Mariano Juan, que den explicaciones y adopten medidas inmediatas.

Según señala el conseller socialista Víctor Torres, el inicio del servicio ha estado marcado por “un desastre organizativo sin precedentes”, con problemas de información, cambios de rutas sin aviso previo, autobuses saturados y largas esperas en las paradas, en algunos casos de más de una hora.

Desde el PSOE aseguran que están recibiendo decenas de quejas e incidencias de distintos puntos de la isla. Entre ellas, usuarios que, pese a haber consultado la información oficial, han tenido que desplazarse a pie ante la ausencia de servicio, así como pasajeros que no han podido subir a los autobuses porque estos circulaban ya completos.

Torres afirma que la situación “no puede convertirse en una gincana para la ciudadanía” y ha calificado lo sucedido de “inadmisible”. Los socialistas sostienen que el nuevo sistema evidencia una falta de previsión después de siete años de preparación.

Problemas en las maquinas de cobro y paradas sin señalización

El grupo también ha denunciado problemas en las máquinas de cobro, una circunstancia que, a su juicio, refleja el nivel de improvisación con el que se ha puesto en marcha el servicio. Además, aseguran que varios conductores también les han trasladado sus quejas, al considerar que están teniendo que afrontar directamente el malestar de los usuarios sin ser responsables de la situación.

El PSOE considera especialmente grave que gran parte de la información del servicio se haya delegado en una aplicación móvil, lo que, en su opinión, deja fuera a miles de ciudadanos. “Han diseñado un servicio excluyente, pensado solo para quien tiene recursos digitales”, ha denunciado Torres.

Los socialistas enmarcan esta acción en una “fallida estructural” derivada de años de retrasos, falta de planificación y mala gestión política por parte del Consell Insular. A ello suman, además, el estado de las infraestructuras, con paradas sin marquesinas, sin señalización en algunos casos, sin iluminación, con problemas de accesibilidad y con sistemas informativos que, según denuncian, siguen sin funcionar pese a los anuncios realizados desde 2022.

Por todo ello, el PSOE reclama a Vicent Marí y Mariano Juan que asuman su responsabilidad política, comparezcan públicamente y trabajen para corregir de inmediato las deficiencias del nuevo transporte público.