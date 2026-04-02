"No salen del pub británico": la sátira de la televisión británica sobre los ingleses que viajan a Ibiza

Hay viajes que sirven para descubrir mundo y otros que, por lo visto, sirven para cambiar de pub. Eso es justo lo que parodia Sky TV en un vídeo musical que se burla de los turistas británicos que viajan a España, y en especial a Ibiza, para acabar buscando exactamente lo mismo que tienen en casa.

La canción arranca en el aeropuerto de Bristol, con un grupo de viajeros dispuesto a poner rumbo a España, país al que describen como "un lugar maravilloso, lleno de arte, cultura y buena comida". Pero la emoción dura poco, en cuanto despega la sátira, queda claro que el plan real no pasa por empaparse de nada local, sino por ir directos al clásico pub británico de turno.

De ahí sale el estribillo machacón de "pub, pub, pub, pub", que resume perfectamente el chiste. Porque sí, el vídeo juega con esa imagen tan reconocible del turista que se planta en el Mediterráneo para seguir comiendo como en casa, bebiendo como en casa y rodeándose de gente como en casa, solo que "con más sol y menos nubes".

Entre versos aparece Ibiza, mencionada directamente en la letra con un "Oh, we’re going to Ibiza" que funciona casi como declaración de intenciones. La isla aparece como uno de esos destinos soñados que, en la cabeza de estos personajes, termina reducido a cerveza barata, camisetas de fútbol, cartas en inglés y platos que poco o nada tienen que ver con el lugar al que han viajado.

La gracia del vídeo está en que lleva al extremo esa idea del turista que sale de Reino Unido sin salir realmente de su ambiente. La letra describe que no hay muchas ganas de mezclarse con el idioma ni con la cultura local. Al contrario, todo está planteado para que la experiencia sea lo más parecida posible a seguir en el barrio de siempre, pero con calor.

Y cuando parece que el sketch va a abrir una pequeña puerta a la reflexión, llega el remate. En la última parte aparece el actor de Cincuenta sombras de Grey, Jamie Dornan, con un cameo que redondea la broma: si no van a un bar inglés, entonces se van a un bar irlandés. Es decir, cambiar, lo que se dice cambiar, tampoco demasiado.

Aunque se trata de un vídeo de humor, esta escena es muy reconocible en destinos turísticos, la del visitante que viaja al extranjero, pero solo para montarse allí una versión playera de su propia rutina. Esperemos que el público británico también se haya podido reconocer en los ejemplos canturreados.