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Tropicana Ibiza

Tropicana Ibiza, un oasis en Cala Jondal para saborear la vida de chiringuito de Ibiza

Tropicana Ibiza, un oasis para saborear la vida de chiringuito en Cala Jondal

Tropicana Ibiza, un oasis para saborear la vida de chiringuito en Cala Jondal / TROPICANA IBIZA

Redacción Ibiza

Ibiza

Alejarse de la rutina, acercarse al mar y sumergirse en los sabores mediterráneos es un plan ideal cualquier día de la semana en Ibiza. Y ésa es precisamente la propuesta de Tropicana, el chiringuito de playa recomendado por la Guía Repsol donde la tradición ibicenca y marinera se encuentra con la cocina internacional. Reservas: www.tropicanaibiza.com.

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