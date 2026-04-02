Tropicana Ibiza, un oasis en Cala Jondal para saborear la vida de chiringuito de Ibiza

Alejarse de la rutina, acercarse al mar y sumergirse en los sabores mediterráneos es un plan ideal cualquier día de la semana en Ibiza. Y ésa es precisamente la propuesta de Tropicana, el chiringuito de playa recomendado por la Guía Repsol donde la tradición ibicenca y marinera se encuentra con la cocina internacional. Reservas: www.tropicanaibiza.com.