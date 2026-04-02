Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

Los aficionados al cine tienen este fin de semana una cita imprescindible con el festival Ibicine, el jueves se celebra la final del público en el Cine Regio de Sant Antoni y el sábado la gala de los premios Astarté, con alfombra roja, famosos y espectáculo.

Hay muchas citas interesantes este fin de semana, como el inicio de las fiestas de Sant Jordi, que el sábado tiene toda una jornada festiva en la plaza y espectáculos el Domingo.

Entre los espectáculos hay humor, con David Domínguez, ‘El raro de los 90’, el jueves en el Teatro Pereyra, y Saray Cerro el mismo día en las ‘Noches de Kokomedia’; circo con los espectáculos del festival Troba Circ en Sant Jordi; musical, con el ‘Universo KPOP’, domingo y lunes en el Pereyra, y teatro con ‘Losers’ en es Caló de s’Oli y ‘Shirley Valentine’ en el Centro Cultural de Jesús, ambas el Domingo.

De la música destacan dos minigiras por diferentes locales de la isla, blues con SirJo Cocchi y Balta Bordoy Blues Trio y R&B con los mallorquines Hayride Company.

Y Sant Josep és Foto continúa con sus exposiciones abiertas y su primera jornada de FotoCineColor este jueves en Can Jeroni con Cecilia Orueta.

Además hay una cita gastronómica bien dulce con las Jornadas del Flaó, del viernes al Domingo en Can Jeroni y el sábado con una nueva edición de Sant Jordi va de Frita, y con el comercio el domingo en la Fira d’Estocs de Primavera de Santa Eulària el sábado.

David Domínguez está este jueves en el Teatro Pereyra con 'El raro de los 90' / DI

JUEVES 9 DE ABRIL

Fiestas

Sant Josep

19.30 horas: Entrega de premios de concursos de cartas. Centre de Majors de Sant Josep.

Sant Jordi

20 horas: Finales del campeonato de cau en el restaurante Es Timbal.

Humor

David Domínguez. Espectáculo ‘El raro de los 90s’. 22 horas en Teatro Pereyra Ibiza.

Saray Cerro: ‘Noches de Kokomedia’. Monólogo dentro del ciclo de comedia. 22 horas. La Kokotxa.

Infantil

Castillos inflables para niños hasta 12 años y zona de juegos, con franja de baja intensidad sensorial de 10.30 a 11.30 horas y de 16 a 17.30 horas. De 10.30 a 13.30 horas y de 16 a 19.30 horas. Polideportivo del IES Marc Ferrer, Sant Francesc, Formentera. Gratuito.

Música

Dea Tanit. Rock. 22 horas en el Café Pereyra Ibiza.

Sirjo Cocchi & Balta Bordoy Blues Trio: blues, Con Sirjo Cocchi, Balta Bordoy y David Barona. 20 horas. Why Not, Cala de Bou.

Juanjele: cantautor pop. Primera actuación en el escenario de Can Jordi Blues Station. 19 horas.

Swingin Tonic: dúo de blues, jazz y swing con Claudia Otelli e Iván Pacheco. 20 horas. Cas Costas.

Cine

‘Final del público Ibicine’: proyección de cortometrajes (‘Sexo a los 70’, ‘Insalvable’, ‘Una vocal’, ‘Periquitos’, ‘Pálpito’ y ‘Carmela’) y votación al mejor cortometraje del festival. 19 horas. Cine Regio de Sant Antoni desde las 19 horas.

‘Marty Supreme’. De Joshua Safdie (EUA, 2025). Ciclo ‘Anem al cine’ VOSE. 20.30 horas en Multicines Eivissa.

Audiovisual

Sant Josep és Foto. Primera jornada FotoCineColor: obra audiovisual de la fotógrafa Cecilia Orueta. Proyección de los cortometrajes ‘París Claroscuro’ y ‘El sueño de Alejandría’, inspirados en la obra de Patrick Modiano y Lawrence Durrell, y de un audiovisual sobre el libro ‘Ibiza, la isla perdida de Walter Benjamin’. 20 horas. Centro de Cultura Can Jeroni.

Libros

‘Contra Franco i la Falange: Les resistències clandestines a les Balears (1939-1948)’: Presentación del libro de David Ginard Féron. Actos del Homenaje a la República de Formentera. 19.30 horas. Biblioteca Marià Villangómez.

Can Jeroni acoge este fin de semana las Jornadas del Flaó / DI

VIERNES 10 DE ABRIL

Fiestas de Sant Jordi

17.30 horas: ‘Conta’m un conte’, 'En Abril, cuentos mil’, con Maritza Tejecuentos. Inscripciones en bibliosantjordi@santjosep.org.

Gastronomía

Jornadas del ‘Flaó’. Recepción y bienvenida (18.30 horas), apertura institucional (19.10 horas), ‘Un món de flaons’ (19.45 horas) y degustación de flaons ibicencos (20.45 horas). Centro Cultural Can Jeroni (Sant Josep). Precio: 10 € (entrada válida para las jornadas).

Conferencias

‘Els eclipsis de sol totals visibles des d’Eivissa. Un recorregut històric’: Conferencia de Ana Colomar. Organiza Agrupació Astronòmica d’Eivissa. 19.30 horas. Sala de plenos del Consell, avenida d’Espanya, 49.

Infantil

Castillos inflables para niños hasta 12 años y zona de juegos, con franja de baja intensidad sensorial de 10.30 a 11.30 horas y de 16 a 17.30 horas. De 10.30 a 13.30 horas y de 16 a 19.30 horas. Polideportivo del IES Marc Ferrer, Sant Francesc, Formentera. Gratuito.

Música

Sirjo Cocchi & Balta Bordoy Blues Trio: blues, Con Srjo Cocchi, Balta Bordoy y David Barona. 21 horas. Sa Panxa de Formentera.

Libros

‘El llenguatge de les ones i altres contes’: presentación del libro de Ramon Mayol. 19.30 horas. Biblioteca Marià Villangómez de Formentera.

‘Caterva. Una cartografía de la violencia sexual contra la infancia’: presentación del libro de Kristina Pozo Sevilla. 19 horas. Biblioteca pública de ses Figueretes.

Caramelles de Pasqua este fin de semana en varias iglesias de Ibiza / Marcelo Sastre

SÁBADO 11 DE ABRIL

Fiestas de Sant Jordi

Desde las 11 horas: VI Sant Jordi Va de Frita. Actuaciones toda la jornada: Desde las 12 horas: Ballada del Grup Folklòric Sant Jordi, Tuna de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Rottowatts, Sandy Valley, Tributo a Estopa Partiendo la Pana (18 horas) y Millenial Party desde las 20 horas.

Troba Circ. IV Festival de Circo:

19 horas: ‘Securitats Service’, de Cia. Tête, en el CEIP Sant Jordi.

‘Securitats Service’, de Cia. Tête, en el CEIP Sant Jordi. 20.30 horas: ‘ISLA’, de Cia. D’Click, en el CEIP Sant Jordi.

Fiestas de Sant Vicent

10 horas: Caminata popular, encuentro en el local social.

Caminata popular, encuentro en el local social. 14 horas: Torrada popular y, a continuación, concierto musical.

Patrimonio

Itinerarios patrimoniales: ‘Els carrers de Dalt Vila’. Ruta por calles y rincones de la ciudad vieja para entender su evolución urbana tras la conquista y la ampliación renacentista. Encuentro: plaça d’Espanya (frente al Ayuntamiento), 10:30. Final: plaça del Parc. Duración: aprox. 2 h. Dificultad: tramos de escaleras. Inscripciones: madinayabisa@eivissa.es Tel. 971 392 390.

Visita teatralizada a Dalt Vila. Ruta con actores para conocer el casco antiguo. Desde las 19 horas en el Portal de ses Taules.

Semana Santa

Caramelles de Pasqua

12.30 horas: Caramelles de Pasqua a cargo de Es Caramellers de sa Torre, iglesia de Jesús.

Caramelles de Pasqua a cargo de Es Caramellers de sa Torre, iglesia de Jesús. 20 horas: Caramelles de Pasqua a cargo de Es Caramellers de sa Torre, iglesia de Sant Agustí.

Gastronomía

Jornadas del ‘Flaó’. ‘Franguni de Calabria’ (10.30 horas), ‘Flaons de Torroella de Montgrí’ (11.30 horas) y degustación de franguni de Calabria y flaons de Torroella de Montgrí (12.30 horas). Centro Cultural Can Jeroni (Sant Josep). Precio: 10 € (entrada válida para las jornadas).

Cine

‘Gala Premios Astarté ’26’: entrega de premios internacionales por categorías al cortometraje y largometraje, así como premios de la industria. Centro Cultural Can Ventosa. Desde las 18.30 horas.

Música

Sirjo Cocchi & Balta Bordoy Blues Trio: blues, Con Srjo Cocchi, Balta Bordoy y David Barona. 13 horas. Can Jordi Blues Station y 16.30 horas en Rosana’s.

Querencia: espectáculo flamenco. 16.30 horas. Bar restaurante El Jardín Ibiza.

Hayride Company: banda de blues y soul. 20 horas. Why Not de Cala de Bou.

Comercio

Fira d’Estocs de Primavera. Ofertas de comercios de Santa Eulària de diferentes sectores. Música en vivo y actividades infantiles. De 10 a 20 horas en las calles Sant Jaume e Isidor Macabich de Santa Eulària.

Sociedad

Festa dels Majors. Actividades y espectáculos para los mayores de Eivissa. 10.30 horas: 'ball pagès'. De 11 a 13.30 espectáculos, a las 14 horas comida, de 16 a 18.30 horas baile. A las 12 charla divulgativa sobre la miel y cata. Amenizado por Pageses Emprenyades. 10 a 18.30 horas en el Recinto Ferial de Eivissa.

Documentales

‘El silenci d’Eivissa’: documental dirigido por Rubén Casas Ochè sobre las serpientes invasoras en Ibiza. 19 horas. Auditorio de Caló des Oli, Cala de Bou. Entrada gratuita.

‘Brave Blue World’: proyección documental sobre soluciones a la crisis hídrica. 20 horas. Sala de Cultura (cine) de Formentera. Entrada libre.

Medio Ambiente

‘Sábados en Juntos Farm’. Desayunos y almuerzos, visitas guiadas, workshops, actividades infantiles, charlas. De 19 a 16 horas en Juntos Farm de Santa Gertrudis.

'El universo Kpop', domingo y lunes en el Teatro Pereyra / Teatro Pereyra

DOMINGO 12 DE ABRIL

Fiestas de Sant Jordi

9 horas: Control de gimnasia rítmica, en Can Guerxo.

Control de gimnasia rítmica, en Can Guerxo. 10.30 horas: Tir amb bassetja, XI Memorial Toni Ramis, en Can Jordi.

Troba Circ. IV Festival de Circo:

20 horas: ‘Cia la finestra’, de Royal Circ, en el CEIP Sant Jordi.

‘Cia la finestra’, de Royal Circ, en el CEIP Sant Jordi. 21 horas: ‘Latas’, de Cia. D’Click, en el CEIP Sant Jordi.

Fiestas de Sant Vicent

12 horas: Misa, seguida de ball pagès y comida en Ca’n Miquel.

Musical

‘El universo KPOP'. Musical inspirado en grupos de K-Pop con coreografías y espectáculo escénico. Sesiones a las 12, 17 y 19 horas el domingo y 18 y 20 horas el lunes. Teatro Pereyra.

Música

Sirjo Cocchi & Balta Bordoy Blues Trio: blues, Con Srjo Cocchi, Balta Bordoy y David Barona. 20 horas. Ciclo ‘Black nights’ de Café Pereyra Ibiza.

Hayride Company: banda de blues y soul. Fiesta de apertura en la terraza de El Kiosko de Cala de Bou. 14 horas. El Kiosko, Cala de Bou.

Querencia: tarde flamenca. 14.30 horas. Vista al Puerto, Cala de Bou.

Teatro

‘Losers’: O2 Teatro (Madrid). 19 horas. Auditori Caló de s’Oli. Ciclo ‘Teatre a la Primavera’ de Sant Josep. Entrada libre hasta completar aforo.

'Shirley Valentine'. A cargo de la compañía de Ana Xantal Sanou. Dirige: Àngels Martínez. 19 horas en el Centre Cultural de Jesús. 10 E en santaeulariadesriu.com, 12 € en taquilla.

Gastronomía

Jornadas del ‘Flaó’. ‘Casadinas de Sardenya’ (10.30 horas), ‘Flaons a l’antiga: una recepta reial’ (11.30 horas), clausura musical (12.30 horas) y degustación de flaons de Sardenya y a la antigua (13 horas). Centro Cultural Can Jeroni (Sant Josep). Precio: 10 € (entrada válida para las jornadas).

Infantil

‘La bruja Rechinadientes’: Espectáculo familiar de la compañía Katua & Galea Teatre. 18 horas. Can Ventosa.

Semana Santa

Caramelles de Pasqua

9.30 horas: Caramelles de Pasqua a cargo de Es Caramellers de sa Torre, iglesia de Sant Francesc de s’Estany.

Caramelles de Pasqua a cargo de Es Caramellers de sa Torre, iglesia de Sant Francesc de s’Estany. 11.30 horas: Caramelles de Pasqua a cargo de Es Caramellers de sa Torre, iglesia de Sant Joan.

Caramelles de Pasqua a cargo de Es Caramellers de sa Torre, iglesia de Sant Joan. 12.30 horas: Caramelles de Pasqua a cargo de Es Caramellers de sa Torre, iglesia de Sant Rafel.

Caramelles de Pasqua a cargo de Es Caramellers de sa Torre, iglesia de Sant Rafel. 20 horas: Caramelles de Pasqua a cargo de Es Caramellers de sa Torre, iglesia de Sant Antoni.

Excursiones

Marxa Nòrdica – Sant Antoni de Portmany. 10 horas: Caminada fin de temporada. Información en esports@santantoni.es o en el teléfono 971 340 111. Gratuito, abierto al público.

Historia

Homenaje a la República de Formentera. ‘Ruta de memòria històrica de sa Raval’: Ruta guiada a cargo de los historiadores Santiago Colomar y Artur Parrón. 11 horas. Plaça de la Constitució.

Exposición homenaje a Frígoles en Sa Nostra Sala / Consell d'Eivissa

EXPOSICIONES

Robert Häusser. ‘Arxiu de la memòria’. Fotografía sobre Eivissa y la década de los setenta. Inauguración: 11 de abril a las 12 horas. Salas temporales del Museu Puget. Horario: de martes a domingos, de 10 a 14 horas, y de martes a viernes, de 17 a 20 horas. Cerrado lunes y festivos. Hasta el 21 de junio.

Eliana Perinat. ‘Ànima’, pinturas. Inauguración el viernes 10 de abril a las 19 horas en el Far de ses Coves Blanques de Sant Antoni. Martes a sábados de 17 a 20 horas y sábados de 10 a 14 y de 17 a 20 horas. Hasta el 25 de abril.

Diana Bustamante. ‘Pintures’. Pintura. Inauguración 10 de abril de 18 a 21 horas. Sala de Exposiciones Sant Jaume 72 de Santa Eulalia. Horario:de martes a sábado de 10 a 13.30 horas y de 17 a 20 horas. Hasta el 25 de abril.

Pep Monerris 'Bagaix'. 'Electronatura', piezas esculturales. Ses Casetes Art-Café de Sant Mateu. Hasta el 28 de junio.

Miranda Makaroff. ‘Ksar Living for Easter’, pinturas. Galería Ksar de Sant Joan. Hasta final de abril.

Mário Belém. Esculturas de madera de arte urbano. Galería Obra 33 en Can Bufí, Eivissa. Hasta el 30 de abril.

Alumnado del taller de Aaron Keydar. ‘Talla en fusta’. Escultura en madera. Sala de Exposiciones ‘Ajuntament Vell’, Sant Francesc. Horario: del 7 al 11 de abril de 11 a 14 horas y de 18 a 20 horas. Hasta el 11 de abril.

Kim Lloyd. ‘Ritmos de Ibiza’. Pintura. Inauguración: 10 de abril, 17 horas. Centro Cultural de Jesús. Horario: de martes a sábado de 9.30 a 13.30 horas y de 16.30 a 20.30 horas. Hasta el 24 de abril.

‘Terra, aigua, aire i foc. Homenatge al mestre terrisser Frígoles’. Exposición temática sobre los cuatro elementos como base del trabajo cerámico y la tradición artesana, que reivindica la trayectoria del maestro Frígoles. Sa Nostra Sala de Eivissa. Hasta el 11 de abril.

Helene Grossmann. ‘Share the Light’. Arte contemporáneo. Espacio Micus, carretera Jesús-Cala Llonga, kilómetro 3. Abierto todos los domingos de 11 a 14 horas o con cita telefónica. Hasta julio de 2026.

Benjamin Pelletier. ‘Made of light’. Obras de proyectos concebidos por su padre, Georges Pelletier, entre 1960 y 1980. Galería También de Santa Gertrudis. Hasta el 15 de mayo.

Gemma Gavaldà. ‘Authentia - El mar en su profundidad’. Pinturas. Hotel OD Talamanca de Vila. Hasta el 21 de abril.

Myriam Rigal López. ‘Floración de Expansión’. Acuarelas. Sala Aubergine by Atzaró. Agroturismo Atzaró. Hasta el 30 de abril.

‘Cançoner de les Pitiüses’. Exposición temática. Far de la Mola, El Pilar de la Mola, de martes a domingo de 9 a 14 horas. Hasta el 31 de mayo.

Anthony Gofer. ‘Sensitive’, pinturas. Del 31 de marzo al 30 de abril en el hotel Ocean Drive Ibiza.

‘Sant Pepe Rock. El festival de tot un poble’. Muestra fotográfica por el 40 aniversario del festival. Alrededores del Ayuntamiento de Sant Josep,. Hasta mediados de abril.

Sant Josep és Foto

Alain Keralenn, ‘Entre líneas’; Anton Calpagiu, ‘Paisajes de Ibiza’, y ‘Maratón 2025’. Exposición colectiva con la colección completa de instantáneas premiadas en la pasada edición de la Maratón Fotográfica Sant Josep és Foto. Auditorio Caló de s’Oli de Cala de Bou. De jueves a sábado, de 18.30 a 20.30 horas, y de viernes a domingo, de 11 a 13.30 horas. Hasta el 3 de mayo.

Exposición colectiva con la colección completa de instantáneas premiadas en la pasada edición de la Maratón Fotográfica Sant Josep és Foto. Auditorio Caló de s’Oli de Cala de Bou. De jueves a sábado, de 18.30 a 20.30 horas, y de viernes a domingo, de 11 a 13.30 horas. Hasta el 3 de mayo. Lluís Real. ‘Circ+Anywhere’. Sala Can Curt, Sant Agustí. Hasta el 3 de mayo.

‘Circ+Anywhere’. Sala Can Curt, Sant Agustí. Hasta el 3 de mayo. Toni Catany. ‘La meva Mediterrània. El Viatge’. Centro cultural Can Jeroni de Sant Josep. Hasta el 3 de mayo.

Gabriel Serra Llimona. ‘Punta Arabí, estiu de 1980’. Fotografía. Sala Refectori (Dalt Vila). Horario: de lunes a viernes de 9 a 14.30 horas; sábados de 11 a 13.30 horas; festivos cerrado. Hasta el 24 de abril.

Enric Majoral & Jordi Sarrà. 'Terres Margantes | Una altra Arcàdia'. Escultura y fotografía. Galería Estudio Laterna de Santa Gertrudis. Hasta el 26 de mayo.

‘Feim Patrimoni’. Muestra de los fondos artísticos del Arxiu d’Imatge i So Municipal d’Eivissa. De martes a viernes de 18 a 20.30 horas y sábados y domingos de 11 a 13.30 horas en la sala Es Polvorí de Dalt Vila. Festivos cerrado. Hasta el domingo 19 de abril.

Ornaghi & Prestinari. 'Giunti', instalaciones. Galería Parra & Romero de Santa Gertrudis. Hasta el 6 de mayo.

Petra Reimers. ‘Segundo Homenaje a los peces del mediterraneo’. Pintura acrílica con elementos encontrados. Restaurante El Naranjo, Santa Eulària. Hasta el 15 de mayo.

Marco Zurita. ’Cráneo’, esculturas. Can Jordi Blues Station. Hasta el 14 de abril.

Noam Ofir. ‘All that glitters is gold’, fotografías. De martes a sábado de 12 a 19 horas en Olas Gallery de Santa Eulària. Hasta el 11 de abril.

MACE Focus VIII. Exposición de William Mackinnon. 13 obras de gran formato. Inauguración sábado 28 de febrero a las 12 horas en el MACE. Hasta el 31 de mayo.

Empar Boix. ‘Nusos Nus’, pinturas. Lunes a domingo de 10 a 20 horas en la sala Baleària del puerto de Eivissa. Hasta el 12 de abril.

‘Amigos’ y ‘Tur Costa. Años 90-2000’. Exposición doble. La primera con obras de la colección particular Tur-Witt y la segunda de obras de Tur Costa. Estudi Tur Costa de Jesús. Visitas con cita previa: 689591641. Hasta primavera de 2026.

MERCADILLOS

Hippy Market. Punta Arabí. Artesanía, ropa, complementos,música en vivo, food trucks... Todos los miércoles de abril a octubre de 10 a 18 horas.

Mercat Ecològic, Local i d'Artesania. Artesanía tradicional ibicenca y producto local kilómetro cero. Inauguración el 4 de abril. Todos los jueves de 9.30 a 13.30 horas. Edición nocturna el primer viernes de cada mes desde el 1 de mayo, de 18 a 20 horas.

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Mercadillo de Navidad: Sábados de 10 a 17 y dominegos de 11 a 17 horas.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas en el Jardí de ses Eres. Todo el año.