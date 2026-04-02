Fonsi Nieto, motociclista: "Te cansas de decirle al mundo todo lo bueno que tiene Ibiza"

Fonsi Nieto abrió la octava temporada del espacio de entrevistas Unas Hierbas con… en Ebusus Sociedad Cultural con una declaración de vínculo con Ibiza: "el lugar al que siempre quiero volver, que siento como mi casa y donde aspiro a pasar cada vez más tiempo es Ibiza". En el encuentro, celebrado con aforo completo, compartió una copa de Familia Marí Mayans con el público y con la periodista Montse Monsalve para repasar anécdotas, su trayectoria profesional y sus proyectos de futuro.

Durante la conversación, Nieto señaló que la gastronomía tradicional de la isla es uno de los grandes atractivos de Ibiza para él y avanzó que esta Semana Santa la disfrutará en familia para volver a los restaurantes "de toda la vida, donde nos han tratado bien desde pequeños y que se merecen que los apoyemos". "En Ibiza he pasado los mejores momentos de mi vida", afirmó, al recordar anécdotas con sus primos, con su tío Ángel Nieto, "quien algunas veces llegaba más tarde a casa, incluso, que nosotros", y con muchos de sus amigos "de toda la vida", que también lo acompañaron en esta charla.

Del subcampeonato mundial al box de MotoGP

El expiloto recordó también una etapa en la que se instaló en la isla para prepararse durante el invierno. "Cuando una temporada me vine aquí a prepararme durante el invierno, mi equipo se echó las manos a la cabeza por culpa del tópico que hace que parezca que aquí solo hay fiesta, que sí que es cierto que la hay y que es, además, la mejor del mundo, pero la isla ofrece muchas más cosas", afirmó. "Llega un momento en el que te cansas de decirle al mundo todo lo bueno que tiene Ibiza y en el que casi prefieres que no se entere mucha más gente para que siga siendo nuestro lugar", añadió entre risas.

Al recordar su etapa en la élite del motociclismo, Nieto evocó una infancia en la que "estaba prohibido ver en casa las carreras y donde nuestros padres no querían que siguiésemos la carrera de mi tío", aunque acabó entrando de lleno en ese mundo y progresando con rapidez. "Cuando vieron que iba en serio, tuve la gran suerte de que él me apoyase. Yo siempre he sido muy obsesivo y cuando quiero algo no paro hasta que lo consigo", aseguró.

Sala donde se ha llevado acabo Unas hierbas con... / Juan Carlos Florez

Esa misma idea la extendió al resto de su trayectoria: "De hecho es algo que ha sido una constante en mi vida. Cuando dejé de competir, porque una noche me rompí y me di cuenta de que mi cuerpo ya no podía más, comencé a profesionalizarme en el mundo de la música, que siempre me había apasionado, y me dediqué con la misma obsesión que lo había hecho con el deporte, y tan mal no me ha ido". "Siempre que me centro en algo, lo hago con cariño, con respeto y con muchísimo trabajo, pero también es cierto que sé cuándo terminar una etapa y seguir mirando hacia delante", concretó.

En esa línea, Nieto se mostró orgulloso de su trabajo en los últimos años con el piloto Jorge Martín y explicó por qué ha dado por cerrada esa faceta "en lo más alto". "Me vi metido de nuevo en una vorágine de competiciones y de viajes muy lejos de casa, y sentí que no era lo que quería en este momento, que es pasar más tiempo con mis hijos", señaló. Añadió que sigue vinculado a Pramac Racing como asesor y embajador: "creo que el hecho de haber estado al otro lado de la pista es muy enriquecedor, porque nadie sabe mejor que un expiloto cómo se vive y experimenta la adrenalina de competir sobre una moto, qué consejos dar y cómo hablar al deportista. Es algo que yo viví de cerca con mi tío y que espero haberle transmitido a Jorge".

Sobre Ángel Nieto, aseguró que "fue un golpe del destino que alguien que se había jugado tantas veces la vida sobre una moto se marchase en un accidente mientras iba a hacer la compra en su quad, pero su despedida, el homenaje que se le rindió en la isla y la paz de que todo el mundo lo quisiese y hablase tan bien de él, para mí supuso, precisamente, recuperar la fuerza para volver al motociclismo en esta nueva etapa. Le debo eso y muchas cosas más".

También repasó el accidente que sufrió durante los entrenamientos del GP de Indianápolis en 2010, cuando se destrozó el pie izquierdo con múltiples fracturas en el astrágalo y el calcáneo. "Aquella lesión fue tan seria que los médicos consideraron la amputación, y yo lo que hice fue buscar a deportistas con prótesis contemplando esa posibilidad para seguir haciendo deporte", relató. "Fue un calvario, 14 operaciones a lo largo de una década, hasta asumir que aquella etapa se había acabado", confesó.

De dercha a izquierda: Dani Curreu, Gabriel Molina, Fonsi Nieto, Bartolome Mari Mayans y Jorge Nacher. / Juan Carlos Florez

Ibiza, Ángel Nieto y una vida entre deporte y música

En la actualidad, según expuso durante la entrevista, afronta la vida "desde otra perspectiva más madura y serena", aunque mantiene muy presente el legado familiar. "Si me das a elegir con qué cualidades de mi tío me siento más cerca, las deportivas, las humanas o su forma de entender la vida, te diría que con esa manera de ser y de pensar que nos transmitió y que todavía siento muy cerca. Mi tío era un hombre generoso, bueno, que tenía una sonrisa para todo el mundo y que era un gran amigo, el mejor, creo que esa ha sido la mayor herencia que nos ha dejado", afirmó.

Alfonso González Nieto, conocido como Fonsi Nieto, fue una de las figuras destacadas del motociclismo español en las categorías de 125cc, 250cc y Superbikes. En su palmarés figuran el Campeonato de España Júnior de 125cc en 1995, el Campeonato de España de 125cc en 1996 y 1998 y el Campeonato de España de 250cc en 1999 y 2000. Su mejor temporada en el Mundial llegó en 2002, cuando consiguió cuatro victorias y se proclamó subcampeón del mundo de 250cc.

Después de competir también en el Campeonato del Mundo de Superbikes y de debutar en MotoGP como piloto sustituto en 2007, ha seguido vinculado al universo de las dos ruedas desde una vertiente técnica y estratégica. En la actualidad forma parte de Pramac Racing como Rider Performance Director, una responsabilidad centrada en el acompañamiento de los pilotos y en la optimización de su rendimiento dentro de la máxima competición, una etapa que le llevó el año pasado a conquistar el campeonato del mundo de MotoGP con Jorge Martín.

Sobrino de Ángel Nieto, figura especialmente querida en Ibiza, Fonsi Nieto ha desarrollado también una trayectoria paralela en la música electrónica como DJ. Según se destacó en el encuentro, en julio de 2025 actuó en el escenario House of Fortune by JBL de Tomorrowland con una sesión techno-house y este año volverá a pinchar en ese festival.

El encuentro sirvió, según la organización, para adentrarse en los momentos decisivos de su carrera, en su presente profesional y en su faceta más cercana, en una conversación con un invitado "con fuerte arraigo en la isla", capaz de enlazar deporte, disciplina, legado, música y Mediterráneo en el arranque de la nueva temporada de Unas Hierbas con….

Unas Hierbas con… celebra encuentros desde 2019 con personajes relevantes de la sociedad española y vinculados a la isla, con el objetivo de profundizar en perfiles del mundo de la cultura, la filosofía, la sociedad o la música, con un marcado sello ibicenco. El espacio cuenta con el apoyo de Familia Marí Mayans, ADmefy y CBbC Ebusus Restaurant, y también se ha trasladado al panorama literario con tres obras escritas por Montse Monsalve y editadas por Arán Ediciones, que incluyen los códigos QR de estos encuentros y que esta temporada se inician con esta primera entrevista a Fonsi Nieto.

En el acto estuvieron también Dani Curreu, Gabriel Molina, presidente de Ebusus Sociedad Cultural, Bartolomé Marí Mayans y Jorge Nacher, concejal de Juventud, Bienestar Social, Igualdad y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Sant Antoni.