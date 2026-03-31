Usuarios de Ibiza sobre el cambio de hora: "Por una vez al año parece que he estado haciendo el amor durante una hora y cinco minutos"

El cambio de hora sigue sin caer bien. Así lo señalan los usuarios entre decenas de comentarios en las redes sociales de este diario. La mayoría se mueve entre el rechazo frontal, el cansancio de tocar el reloj dos veces al año y una petición repetida hasta la saciedad: que se quede un horario fijo de una vez.

El "no" ha sido, con diferencia, la respuesta más repetida. Algunos lo dicen sin rodeos. "No tiene ni lógica", apunta Cindy Deisy. Otros iban todavía más directos, como David Cox, que lo define como "la estupidez más estúpida", o Ambrosio Buigues, que lo resume en dos palabras: "totalmente inútil".

Más allá del enfado, muchos comentarios coinciden en el mismo argumento: el cambio altera el cuerpo, rompe rutinas y no compensa. Leila Rocholl Holopainen lo califica de "fatal para la salud" e "innecesario totalmente", mientras que Alicia Torres Moreno deja una de las reflexiones más largas y contundentes, además de defender que vivimos "desajustados" respecto al sol y que quienes más lo sufren son niños, mayores y enfermos crónicos.

También hay quien habla desde la experiencia cotidiana. Esperanza Molero contaba que lo pasa "fatal una semana", Natalia Stackhouse decía que solo sirve para "trastocar" el horario y Ana Santana lo deja en algo más simple, pero igual de claro: "Me molesta".

Eso sí, entre tanto rechazo también aparecen voces a favor, sobre todo de quienes prefieren el horario de verano y querrían dejarlo para siempre. "El horario de verano es mejor para la vida", defiende Raúl Benedi Navarro. En la misma línea se pronuncia Marga Roig, que asegura que el horario de invierno "deprime", o Juan Fernández Domínguez y Gloria Pereira, ambos partidarios de mantener para siempre la hora de verano.

Incluso entre quienes no compran del todo el debate, sí se repite una idea: cambiar, lo que se dice cambiar, mejor no cambiar más. Luz Cristóbal lo resume con un "que dejen un horario fijo de una vez", una frase que se repitió con distintas formas en varios comentarios. Maria Cardona, Luis Martínez Muñoz o Christian Roig Löffler también apuntan a lo mismo: más que elegir entre invierno o verano, lo que molesta de verdad es el cambio en sí.

Hubo además espacio para los matices. Alfredo Redondo Navarro recuerda que no todos los trabajos se viven igual y que, para quien trabaja en la calle o subido a un andamio, tener más luz puede ser una ventaja real.

Y, como suele pasar en redes, tampoco faltó el toque de humor. Javi Martin comenta que en su caso prefiere el cambio horario: "Por una vez al año parece que he estado haciendo el amor sin parar durante una hora y cinco minutos".

Aunque el cambio estacional sigue sin convencer a buena parte de los lectores, más que mover agujas, lo que muchos piden es sentido común y una decisión definitiva para no tener que ajustar las agujas del reloj.