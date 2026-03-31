Estos son los municipios de Ibiza con el alquiler más alto de Baleares

El precio de la vivienda en alquiler en Baleares sube un 6,3% en los últimos doce meses y alcanza los 19 euros por metro cuadrado al mes, según el último informe de Idealista. El dato también refleja un avance del 3% en el trimestre y del 1% frente al mes anterior.

Sant Antoni encabeza además la lista de los alquileres más caros del archipiélago, con 26 euros por metro cuadrado. Tras este municipio se sitúan Sant Josep, con 25 euros, y Santa Eulària, con 24 euros.

El portavoz de idealista, Francisco Iñareta, atribuye esta escalada a las medidas regulatorias de los últimos años. A su juicio, esas políticas castigan al propietario, reducen la oferta disponible y elevan la competencia entre inquilinos. También sostiene que ese escenario favorece un proceso de elitización del alquiler y deja fuera del mercado a los perfiles más vulnerables.

En el conjunto de España, idealista detecta una subida más moderada en el primer trimestre de 2026. El precio del alquiler crece un 7,1% interanual y coloca el metro cuadrado en 15 euros mensuales. En tasa trimestral, el avance alcanza el 2,2%.

Barcelona rompe esa tendencia y recorta sus precios un 3,7% en los últimos doce meses, hasta 22 euros por metro cuadrado. La caída frente a diciembre llega al 5,1%. Madrid, en cambio, sube un 9,4% interanual y fija el metro cuadrado en 23 euros, aunque en el último mes cede un 0,2%. Valencia también mantiene la presión alcista, con un incremento anual del 7,1% que deja el alquiler en 16 euros por metro cuadrado.

Idealista elabora este índice a partir de los precios de oferta publicados en su plataforma sobre metros cuadrados construidos. La compañía aplica desde marzo de 2023 una metodología revisada para excluir duplicados, anuncios atípicos, precios fuera de mercado e inmuebles sin interacción prolongada, y calcula el dato final con la mediana de los anuncios válidos en cada mercado.