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Sant Joan incorpora un nuevo Policía Local para "atender" las necesidades de la población

Con la incorporación del nuevo agente, el Ayuntamiento busca dotar al cuerpo de seguridad de los recursos necesarios para mantener "un servicio de calidad"

Incorporación de un nuevo Policía Local en Sant Joan.

Incorporación de un nuevo Policía Local en Sant Joan. / A.S.J.

Redacción Digital

Ibiza

El Ayuntamiento de Sant Joan ha incorporado a un nuevo agente de la Policía Local tras el acto oficial de toma de posesión. La incorporación se ha realizado mediante comisión de servicios y permitirá reforzar la plantilla del cuerpo municipal, "con el objetivo de mejorar la atención, la proximidad y la capacidad de respuesta de la Policía Local en el municipio", destaca el Ayuntamiento en un comunicado de prensa.

El acto ha estado presidido por la alcaldesa del municipio, Tania Marí, y ha contado con la asistencia del secretario interventor, Pablo Ferreiro Costas. Durante la toma de posesión, el nuevo agente ha prometido cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Policía Local conforme a la fórmula legalmente establecida.

Durante el acto, la alcaldesa ha dado la bienvenida al nuevo efectivo y ha puesto en valor la necesidad de seguir reforzando los servicios públicos municipales, "especialmente en un ámbito tan esencial como la seguridad".

En este sentido, Marí ha subrayado que la incorporación de nuevos agentes contribuye a "seguir ofreciendo una atención cercana y eficaz tanto a los vecinos como a los visitantes del municipio".

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Con esta nueva incorporación, el Ayuntamiento pretende "dotar a la Policía Local de los recursos humanos necesarios para mantener un servicio de calidad y atender con mayores garantías las necesidades de la población".

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