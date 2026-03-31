Ibiza adelanta los refuerzos sanitarios de verano ante el aumento de turistas y prolonga el dispositivo siete meses

El Área de Salud de Ibiza y Formentera adelantará este año a comienzos de abril los refuerzos sanitarios de verano en Atención Primaria, en previsión del adelanto de la temporada turística, y además incrementará los recursos asistenciales destinados a este periodo. Con esta medida, el dispositivo especial se prolongará durante siete meses, desde principios de abril hasta finales de octubre.

Una de las principales novedades será el refuerzo de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), que contarán con un equipo adicional permanente en cada centro desde el 1 de abril y hasta el final de octubre. En total, se sumarán seis consultas más durante la temporada estival, al incorporarse en cada uno de los tres SUAP de Ibiza un equipo completo de refuerzo, integrado por una consulta médica y una de enfermería.

De este modo, el SUAP del Centro de Salud Santa Eulària pasará de disponer de dos equipos a contar con tres durante todo el periodo estival, mientras que los SUAP de Sant Antoni y Vila quedarán con cuatro equipos de forma permanente durante todo el verano.

Según ha explicado Judith Frías, directora médica de Atención Primaria, a partir del 7 de abril y hasta finales de octubre pondrán en marcha 18 consultas adicionales para atender a las personas desplazadas ante el incremento previsto de la población flotante en las Pitiusas. Este refuerzo se distribuirá con dos consultas médicas y dos de enfermería en cada uno de los cuatro grandes centros de salud de Ibiza: Vila, Es Viver, Sant Antoni y Santa Eulària.

A este dispositivo se sumarán otras dos consultas más, una médica y otra de enfermería, en la Unidad Básica de Salud de Cala de Bou, que mantiene este refuerzo desde 2024.

Junto al aumento de consultas, el Área de Salud prevé también contratar más personal para cubrir vacaciones e incidencias durante los meses de mayor presión asistencial. En conjunto, el volumen de contrataciones previsto para hacer frente tanto al incremento de población como a las vacaciones del personal ronda el centenar de contratos.

Distintas categorías

Estas contrataciones afectarán a distintas categorías profesionales, entre ellas personal de enfermería —con enfermeras, técnicos en cuidados de enfermería, matronas, fisioterapeutas e higienistas dentales—, además de médicos y personal administrativo.

La ampliación del dispositivo coincide con la elevada actividad registrada por los servicios de urgencias extrahospitalarias de la isla. Los tres SUAP de Ibiza atendieron en 2025 un total de 172.461 urgencias, lo que supone una media de 472 consultas diarias y un incremento del 2,5% respecto a 2024, año que cerró con 168.261 asistencias.

Por centros, el SUAP del Centro de Salud Vila fue el que registró mayor volumen de actividad, con 61.971 consultas urgentes atendidas a lo largo del año. Le siguió el SUAP del Centro de Salud Sant Antoni, con 58.584 urgencias, mientras que el SUAP del Centro de Salud Santa Eulària atendió 51.906 casos urgentes.