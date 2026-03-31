El PSOE de Ibiza confía en frenar el macroaparcamiento de sa Real

"Confiamos en poder detener el proyecto del megaaparcamiento que el gobierno de Rafael Triguero quiere construir en el barrio de sa Real". Así de confiada se muestra la portavoz del PSOE de Eivissa, Elena López Bonet, durante la mesa informativa realizada este martes 31 de marzo en el parque Joan Marí Cardona, ubicado en sa Real.

Según apunta la consellera socialista, la iniciativa, organizada por el partido político al que representa, responde a una demanda de la ciudadanía de los barrios afectados: "Los vecinos nos lo están pidiendo, ya que están indignados por esta barbaridad que quiere poner en marcha el Partido Popular. Creo que el gobierno municipal no solo debe escuchar a la oposición, sino también a la ciudadanía".

Elena López: Una actuación que "destroza directamente el barrio"

López critica el impacto que tiene el proyecto: "Es una actuación que destrozará directamente el barrio en todos los sentidos, ya que habrá más coches circulando y mayor ruido y contaminación. Además, echarán por el suelo las zonas infantiles, verdes y deportivas que hay en la zona".

La portavoz del PSOE en Vila, Elena López, muestra unos planos a un vecino de la zona. / Toni Escobar

La portavoz socialista lamenta: "El barrio de sa Real es una zona eminentemente residencial y educativa de la ciudad de Ibiza y no merece ser convertido en un aparcamiento gigante".

La mesa informativa tiene como misión explicar los detalles del proyecto y responder a las preguntas de los vecinos. Según apunta López, hay mucha inquietud entre los asistentes: "Curiosamente, nos estamos encontrando con vecinos que han leído lo ocurrido en la prensa y están escandalizados. La gente está muy preocupada, ya que no entiende que quieran poner en marcha un proyecto que no estaba incluido en ningún programa electoral. Del mismo modo que nosotros, se han encontrado con las explicaciones de Triguero el día de la presentación del proyecto ante los medios de comunicación".

Pep Tur: "Se ha hecho de espaldas a la ciudadanía"

Por su parte, el concejal socialista en el Ayuntamiento Pep Tur critica que la actuación para la nueva zona de aparcamiento "se ha presentado de golpe, ya como un hecho consumado, al hacerse de espaldas a la ciudadanía".

Además, Tur explica: "Este proyecto de Triguero supone un cambio radical en la planificación prevista para este espacio durante el anterior mandato socialista. El PSOE había proyectado en esta ubicación la construcción de un auditorio y de la escuela de música, integrados dentro de un eje educativo y cultural de la ciudad, que buscaba reforzar el carácter formativo y comunitario de esta zona, donde confluyen las escuelas de Portal Nou, sa Real, sa Graduada y el instituto de sa Colomina. Esta visión apostaba por generar un entorno más sostenible, centrado en las personas y con un impacto positivo a largo plazo".

Y agrega: "La decisión del actual equipo de gobierno de sustituir este proyecto por un macroaparcamiento representa, a nuestro juicio, una falta de modelo de ciudad y una apuesta por soluciones cortoplacistas que priorizan el vehículo privado frente a alternativas de movilidad más sostenible".

Por otro lado, Tur explica que "el barrio de sa Real podría ser un barrio cultural y lleno de juventud; sin embargo, Triguero ha decidido hipotecarlo definitivamente, haciendo que haya más coches en la ciudad. Además, en este sentido, no es la única gran estructura de aparcamiento que plantean en la ciudad, ya que quieren hacer, por ejemplo, otra en el Mercat Nou, una zona con calles estrechas y saturadas, que tendrá capacidad para unos mil vehículos. Y, mientras, hablan [en referencia al PP] de retirar tráfico y lo hacen cuando plantean este proyecto".

Una zona de aparcamiento de 749 plazas

En cuanto a la nueva infraestructura prevista por el Consistorio, y tal y como anunció Diario de Ibiza el pasado 25 de febrero, esta institución contempla la construcción de un aparcamiento de 749 plazas en el bulevar Abel Matutes, frente al colegio sa Real, con el objetivo de aliviar la falta de estacionamiento y la congestión del tráfico en la ciudad. El anteproyecto combina 485 plazas subterráneas y 264 distribuidas en superficie, en un edificio de cuatro plantas que se emplazará sobre el actual aparcamiento situado entre el bulevar y las calles Abad i Lasierra, Josep Zornoza Bernabéu y Fra Vicent Nicolau.

Durante la mesa informativa, que tiene previsto continuar en la tarde de este martes, 31 de marzo, el PSOE entrega a quienes se acercan a la carpa planos de los proyectos de la futura zona de aparcamiento. "Es documentación pública y oficial que está al alcance de cualquier vecino, pero consideramos que es una buena idea facilitarla a la ciudadanía, ya que hay personas que tienen más dificultades para acceder a este expediente público o que deben desplazarse hasta el Ayuntamiento para conseguirlo", concluye Tur.