El PSOE acusa al alcalde Triguero de incumplir su compromiso con las cofradías en plena Semana Santa

El PSOE de Vila ha acusado al alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, de incumplir el compromiso adquirido con las cofradías de Semana Santa apenas una semana después de anunciar que los distintos pasos podrían volver a recorrer Dalt Vila durante estas celebraciones.

La denuncia de los socialistas llega después de que la cofradía del Santísimo Cristo del Cementerio no pudiera salir este lunes de la iglesia del Convent a causa de las obras que afectan al entorno de la calle General Balanzat. Según explican, el acceso por la calle Ignasi Riquer, por donde estaba previsto que transcurriera la estación de penitencia, se encontraba impracticable, lo que obligó finalmente a suspender el acto.

Desde el grupo socialista consideran que este episodio evidencia “la incapacidad de gestión” del equipo de gobierno municipal y sostienen que la situación pone en riesgo el trabajo que realizan durante todo el año las personas vinculadas a las cofradías.

El concejal del PSOE Pep Tur ha afirmado que, en solo siete días, “se ha podido comprobar que el acuerdo alcanzado tras la reunión con las cofradías y el Obispado no era más que humo para ganar tiempo y tratar de arreglar el desastre provocado por la gestión de las obras en Dalt Vila”.

Tur ha criticado además la actuación del Ayuntamiento durante toda la organización de la Semana Santa. Según señala, primero se anunció la suspensión del paso de las procesiones por Dalt Vila sin consultar previamente con las cofradías y, tras la polémica generada, el Consistorio rectificó asegurando que sí podrían celebrarse. “Si hubieran hablado antes con las cofradías no habría habido polémica”, ha lamentado.

"Hacerse la foto"

Para los socialistas, la reunión celebrada la semana pasada tuvo como único objetivo “hacerse la foto” tras el conflicto originado por la gestión municipal. En este sentido, advierten de la incertidumbre que sigue pesando sobre los actos previstos para los próximos días, a escasas jornadas de la principal procesión de Semana Santa.

“No es normal que, a tres días de la principal procesión, las cofradías vuelvan a tener la angustia de si se podrá celebrar en condiciones o no, después de todo un año de trabajo”, ha concluido Tur, quien ha reprochado al alcalde que priorice “la foto y los vídeos en redes sociales” frente a la resolución efectiva de los problemas.