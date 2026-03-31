Las noches de los jueves en Hï Ibiza: HUGEL y Miss Monique

HUGEL y Miss Monique regresarán a los jueves de Hï Ibiza del 4 de junio al 24 de septiembre de 2026 con el line-up completo de una residencia que se desarrollará durante 17 semanas y que ocupará el Theatre y la Club Room con dos propuestas musicales diferenciadas y complementarias.

Tras su debut en 2025, ambos artistas volverán a compartir la programación de los jueves en el club con una propuesta que reunirá talento global y nuevas generaciones, conectando escenas y estilos en un mismo concepto, según informan en una nota desde Hï Ibiza.

En el Theatre, HUGEL volverá a liderar su concepto Make The Girls Dance, con una propuesta centrada en ritmos latinos, grooves afro y sonidos house contemporáneos. El artista reforzará su residencia en 2026 con dos B2B exclusivos junto a Diplo, el 20 de agosto, y MoBlack, el 23 de julio, además de ofrecer un set en solitario como headliner en cada fecha.

Junto a HUGEL, pasarán por esta sala artistas invitados vinculados al latin house, afro house y house, entre ellos AMÉMÉ, Da Capo, HVMZA, Melé, MoBlack y THEMBA, además de otros nombres.

LINE-UP ANUNCIADO (A-Z) AARON SEVILLA | ADAPTER | AGENTS OF TIME | AKAMI X NOMADUNE | AMÉMÉ | ARKADYAN | BASET | BENNY BENASSI | BONTAN | CARL BEE | CAVALLI | CHRIS AVANTGARDE | CHUS | CRUSY | DA CAPO | DANNY ROMA X MANRIX | DAVID TORT | DERON | DIMO (BG) | DIPLO | DIVOLLY & MARKWARD | DOMBRESKY | ELI BROWN | ERAN HERSH | FAUL & WAD | FRED LENIX | GATANO | GENESI | GLOWAL | GROSSOMODDO | HENRI BERGMANN | HI-LO | HUGEL | HVMZA | INNELLEA | JORIS VOORN | JUANY BRAVO | KAPUCHON | KASANGO | KEVIN DE VRIES | KIKO | KILL THEM WITH COLOUR | KONSTANTIN SIBOLD | KURD MAVERICK | KVISION | LANDAU | LES CASTIZOS | MANU BS | MARTEN LOU | MATARA | MATHAME | MELÉ | MIA MENDI | MOBLACK | MOOJO | MURDA BEATZ | MYDOZ | NAUTIK | NODUS | NORA EN PURE | OCHOK | OLIVIER GIACOMOTTO | OSCAR G | PABLO SAY | PARADOKS | PETE TONG | PONGO | PROVI | RANDOREE | RIVO | SAMA | SAM BLACKY | SOLTO | SON OF SON | TEDDY-O | THEMBA | TOM ENZY | VIDOJEAN | VOLKODER | WILOand more artists to be announced.

Club Room

En la Club Room, Miss Monique volverá a situarse al frente de una propuesta marcada por su fusión de progressive house y melodic techno. La artista ucraniana regresará así con una residencia que, según la nota, consolida una identidad sonora propia dentro del club.

El comunicado destaca el recorrido reciente de Miss Monique, marcado por producciones como “Nomacita” y “Concorde”, sus sets globales y el desarrollo de su sello Siona Records, presentado como una plataforma del sonido melodic.

Su programación reunirá a artistas que se mueven entre el house melódico, el techno y la electrónica de vanguardia, con nombres como Agents Of Time, Benny Benassi, Chris Avantgarde, Joris Voorn, Nora En Pure y Pete Tong, combinando referentes consolidados con talento en ascenso.

La residencia se presenta como un punto de encuentro entre culturas, escenas y comunidades globales a través de una curaduría musical que conecta el latin, afro y house con el universo del progressive y melodic techno a lo largo de las tres salas del club. Según la organización, esta propuesta se alinea con la identidad de Hï Ibiza como espacio internacional de la música electrónica en el que convergen sonido, tecnología y experiencia en la pista de baile.