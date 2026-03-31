Los lunes en Hï Ibiza: Andrea Oliva se une a Francis Mercier con 'All I Need'

Hï Ibiza estrenará una nueva programación de los lunes del 1 de junio al 5 de octubre con Francis Mercier en Theatre y Andrea Oliva en la Club Room. En Theatre, Francis Mercier pondrá en marcha 'Solèy', una propuesta concebida como un viaje sensorial y multicultural que toma su nombre de la palabra “sol” en criollo haitiano, tal y como explica el club en un comunicado. La residencia se presenta como una celebración global en la que confluyen sonidos del Levante, África y el Caribe, con una propuesta que conecta culturas, generaciones y geografías a través de un lenguaje house vibrante y orgánico.

Cada lunes, Mercier transformará la pista de Theatre en un espacio de encuentro global en el que la colaboración actuará como eje creativo. Entre los momentos destacados de la temporada figuran sets como Francis Mercier B3B Diplo B3B Ape Drums y Caiiro B3B Da Capo B3B Enoo Napa, además de colaboraciones junto a Afrojack, Shimza, Kölsch, Mahmut Orhan, Fideles, Nitefreak, ARYMÉ, Kasango y Marten Lou.

El programa de 'Solèy' se completa con una red de B2B “cuidadosamente curados”, según la nota, que refuerzan el carácter colectivo de la residencia. Entre ellos se encuentran MoBlack B2B Agoria, Queen Rami B2B Tomer, Sébastien Léger B2B Roy Rosenfeld, Afrosalto (Afrojack B2B Gregor Salto), Notre Dame B2B Ramyen, Ciza B2B Oscar Mbo, Ashibah B2B ThatGirl SherryK y Jade B2B Rolbac, entre otros.

Junto a estas colaboraciones, la residencia contará con actuaciones individuales y apariciones especiales de artistas como Anané & Louie Vega, KILLIMANJARO, Lee Burridge, Patrick Mason, THEMBA, Joezi, AVÖ, Djibril Cissé y Sparrow, además de otros nombres del circuito internacional.

La propuesta de 'Solèy' se extenderá más allá del formato de club con una experiencia inmersiva que integrará música y performance, incorporando instrumentos en directo y danza coreografiada en cada noche.

Club Room

En la Club Room, Andrea Oliva presentará 'All I Need', una residencia planteada desde la pureza musical y la libertad creativa. El dj y productor suizo regresará así, según la organización, a la sala que marcó el inicio de su trayectoria en Ibiza.

Su programación se desarrollará a través de un cartel de B2B y sesiones “cuidadosamente curadas”, con encuentros como Andrea Oliva B2B Antdot, Kitty Amor B2B Ajna, Collé B2B Sentin y Michael Mayer B2B Raxon. A ellos se sumará una selección de artistas que, según la nota, refuerzan su visión musical, entre ellos Henrik Schwarz, Major League DJz, LP Giobbi, HoneyLuv, Tripolism, AWEN, Maxi Meraki, Bontan y MĪMĪ x FY, además de otros nombres.

Con Francis Mercier en Theatre y Andrea Oliva en la Club Room, Hï Ibizasituará los lunes como un espacio de conexión global en el que convergerán la diversidad sonora y la expresión cultural en la pista de baile, concluye la nota.