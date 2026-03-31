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Redacción Ibiza

La incertidumbre en la que se encuentran inmersos los agricultores ante la crisis desatada por el conflicto en Oriente Medio, igual que ocurre con otros sectores que dependen de los derivados del petróleo. En el caso de los agricultores, temen por la subida que está experimentando el gasoil, pero también por los fertilizantes, que también pasan por el estrecho de Ormuz.

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La tristeza que se vivió este domingo entre los cofrades del Santísimo Cristo del Cementerio, que, por primera vez desde que adquirieron la imagen en 2008, tuvieron que suspender la procesión de Jesús entrando en Jerusalén, la popular ‘Borriquita’, debido a las lluvias. La cofradía optó por no sacar la imagen para protegerla y también la seguridad de los cofrades y de los fieles.

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La nueva trifulca en la grada registrada en Ibiza en un partido de fútbol base, esta vez en el campo de Es Putxet de Vila. La expulsión de un entrenador en un encuentro de categoría cadete, tras hacer comentarios a un jugador contrario, desembocó en recriminaciones, tensión entre los aficionados e incluso intentos de agresión, que tuvieron que ser controlados por la Policía Local.

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