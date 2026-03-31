Ibiza rinde homenaje al maestro Frígoles con una exposición y un mercado artesanal por los Días Europeos de la Artesanía

Ibiza celebrará los Días Europeos de la Artesanía 2026 con un programa que unirá memoria, tradición y apoyo al producto local a través de una exposición homenaje al maestro alfarero Frígoles y del mercado ecológico, local y de artesanía de Sant Josep, que este año alcanzará su décima edición con la mayor participación registrada hasta la fecha.

El Departament de Promoción Económica, Cooperación Municipal y Recursos Humanos del Consell de Ibiza ha presentado las actividades previstas en la isla con motivo de esta iniciativa de ámbito europeo, que busca acercar la artesanía a la ciudadanía, poner en valor los oficios tradicionales y contemporáneos y dar visibilidad al trabajo de los artesanos. En Ibiza, las propuestas se desarrollarán del 1 al 11 de abril, dentro de la programación vinculada a los Días Europeos de la Artesanía, que se celebran del 7 al 12 de abril de 2026.

Entre las principales citas figura la exposición 'Terra, aigua, aire i foc. Homenatge al mestre terrisser Frígoles', que podrá visitarse en Sa Nostra Sala. La muestra gira en torno a los cuatro elementos como base del trabajo cerámico y de la tradición artesana, y reivindica la trayectoria y la aportación del maestro Frígoles a la artesanía ibicenca.

Piezas en la exposición sobre el maestro Frígoles / Consell d'Eivissa

La inauguración tendrá lugar el 1 de abril a las 19 horas y la exposición permanecerá abierta hasta el 11 de abril. Durante los días de Semana Santa, concretamente el 2, 3, 4 y 6 de abril, podrá visitarse de 10.30 a 13.30 horas, mientras que el resto de jornadas abrirá de 10.30 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas, con cierre los domingos. La iniciativa está organizada por el Consell de Ibiza en colaboración con el Museu Etnogràfic d’Eivissa, el Arxiu d’Imatge i So, Eivissa Cultural y Sa Nostra Sala.

Mercado de artesanía de Sant Josep

El programa se completará el 4 de abril con la inauguración del 'Mercat Ecològic, Local i d’Artesania' de Sant Josep de sa Talaia, que abrirá de 9.30 a 13.30 horas y celebrará su acto inaugural a las 12 horas. Este espacio quiere consolidarse como un punto de encuentro para disfrutar de productos artesanales, locales y ecológicos elaborados por artesanos y productores de la isla, al tiempo que fomenta el consumo de proximidad y da visibilidad al tejido artesanal local.

La nueva edición del mercado llegará, además, con cifras récord de participación: contará con 53 puestos, de los que 50 estarán ocupados por artesanos y tres por agricultores de la isla. Desde el Ayuntamiento de Sant Josep destacan que se trata de la mayor presencia de expositores desde la creación de este mercado, convertido ya en un referente para la producción local y la artesanía del municipio.

Como novedad destacada, el mercado incorporará a partir de mayo una edición nocturna cada primer viernes de mes, en horario de 18.00 a 22.00 horas. La primera de estas citas tendrá lugar el viernes 1 de mayo, en una apuesta por ampliar el alcance de esta iniciativa y convertirla en un punto de encuentro estable tanto para residentes como para visitantes. El Ayuntamiento ha recordado además que los comerciantes y productores del municipio podrán solicitar próximamente un puesto en estas convocatorias.

Frígoles, en una de las fotos de la muestra / Consell d'Eivissa

La consellera de Promoción Económica, Maria Fajarnés, ha destacado que esta iniciativa permite “reconocer y poner en valor el trabajo de nuestros artesanos y artesanas, que son una parte esencial del patrimonio cultural de Ibiza”, además de acercar este sector a la ciudadanía y a las nuevas generaciones. También ha subrayado la voluntad del Consell de seguir impulsando acciones que refuercen la profesionalización y la visibilidad del sector.

Por su parte, la concejala de Promoción Empresarial y Transportes del Ayuntamiento de Sant Josep, Lourdes Marí, ha señalado que esta edición regresa “con más fuerza que nunca” y con la mayor participación de la historia del mercado, lo que, a su juicio, demuestra que existe “un sector artesanal y productor local vivo y con ganas de crecer” y una respuesta positiva por parte de vecinos y visitantes. Además, ha remarcado que la incorporación del mercado nocturno supone “un paso más” para convertir este espacio en un lugar de encuentro estable.