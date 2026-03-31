Ibiza pone en marcha este miércoles una transformación integral del transporte público con 62 líneas y autobuses eléctricos

El nuevo servicio de autobús regular de Ibiza entra en funcionamiento este miércoles 1 de abril con 62 nuevas líneas, nuevos horarios, información en tiempo real y sistemas de pago actualizados, en lo que el Consell de Ibiza define como una transformación integral del transporte público por carretera en la isla.

El servicio, adjudicado a la empresa ALSA por un periodo de 10 años y con un coste superior a 88 millones de euros, se implantará de manera progresiva a lo largo de 2026. La nueva contrata supone una renovación completa tanto de la flota como de la organización de las líneas, recorridos y frecuencias.

En total, el sistema contará con cerca de 100 autobuses nuevos, de los que 64 son 100% eléctricos y el resto incorporan tecnología híbrida, lo que sitúa a Ibiza como referente en la electrificación del transporte público. Todos los vehículos serán accesibles y dispondrán de WiFi, puntos de carga USB y sistemas de información y entretenimiento a bordo.

La nueva flota de autobuses. / Valeria Videgain

Desaparición de las líneas actuales

Una de las principales novedades es la reorganización total de la red, que pasa a estructurarse en 62 líneas clasificadas según su función: T (troncales), que conectan los principales núcleos de población; A (accesibilidad), para núcleos más pequeños; P (playas); U (urbanas) y UE (urbanas de Ibiza ciudad); N (nocturnas); D (discobús); y AERO (conexiones con el aeropuerto).

Este cambio implica la desaparición de las líneas actuales tal y como se conocen hasta ahora, con nuevas denominaciones, recorridos y horarios, por lo que se recomienda a los usuarios consultar la información actualizada antes de desplazarse.

Para facilitar la adaptación al nuevo servicio, se habilitan distintos canales de información como la aplicación móvil Alsa Mobi4U, que permite consultar líneas y paradas, ver frecuencias y conocer en tiempo real el tiempo de espera, así como la página web www.alsaibiza.es. Este sistema busca eliminar la incertidumbre sobre los tiempos de espera y mejorar la planificación de los desplazamientos.

El nuevo modelo incorpora además mejoras en los sistemas de pago, con la posibilidad de abonar el billete con tarjeta a bordo, adquirirlo en máquinas automáticas en las estaciones de Ibiza y Sant Antoni y en las paradas de Santa Eulària y es Canar, así como a través de canales digitales.

Los autobuses están adaptados para personas con movilidad reducida y cuentan con sistemas de información accesibles para todos los usuarios.

Ajustes e incidencias

Desde el Consell de Ibiza se advierte de que, como en cualquier cambio de estas características, pueden producirse ajustes e incidencias puntuales durante los primeros días de funcionamiento. La implantación completa del modelo se desarrollará progresivamente durante los próximos meses con el objetivo de culminar en 2026.

Presentación de los nuevos autobuses de Ibiza. / Valeria Videgain

En las dos semanas previas a la puesta en marcha, el Consell Insular de Ibiza ha intensificado la campaña informativa, con acciones en redes sociales, envío de mensajes por WhatsApp, distribución de cartelería en ayuntamientos, clubs de mayores y otros espacios, formación a informadores turísticos y contacto con hoteles, entre otras iniciativas.

El conseller de Movilidad, Mariano Juan, ha señalado que «no estamos ante una mejora puntual, sino ante una transformación completa del servicio de transporte público en la isla de Ibiza, tanto en el número de líneas como en su organización, la tecnología y la calidad del servicio». Asimismo, ha recordado que un cambio de esta magnitud «requiere un período de adaptación» y ha pedido «paciencia y comprensión a los usuarios durante los primeros días de funcionamiento, en los que pueden producirse dudas o incidencias que se irán resolviendo con rapidez».

En este sentido, ha agradecido la confianza de la ciudadanía y ha animado a utilizar el nuevo servicio: «pedimos a la ciudadanía que dé una oportunidad al autobús, que lo pruebe y que lo haga suyo, porque estamos convencidos de que este nuevo sistema supondrá una mejora real en el día a día de residentes y trabajadores de la isla».

Finalmente, Juan ha destacado que «este es un proyecto estratégico para Ibiza, que nos debe permitir avanzar hacia una movilidad más sostenible, moderna y adaptada a la realidad actual de la isla».