Los hombres, el perfil más difícil de convencer para prevenir el cáncer de colon en Ibiza

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Ibiza salió este lunes a la calle con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Colon para insistir en un mensaje claro: participar en el programa de cribado es fundamental para detectar a tiempo la enfermedad y aumentar de forma notable las posibilidades de curación. Así lo defendió el presidente de la Junta Insular de la asociación en Ibiza, Enric Casanova, durante una mesa informativa instalada en Can Ventosa.

Casanova destacó que el cribado de cáncer de colon es “importantísimo” porque permite una detección precoz y, como ocurre con otros tumores, facilita “una mejor atención médica y una más rápida curación del cáncer”. Aunque precisó que no se puede establecer una relación directa e inmediata entre una jornada informativa y una vida salvada, defendió que la prevención sí resulta decisiva. “Si participas en un sistema de cribado y se detecta en una etapa precoz, seguramente sobrevivirás a un cáncer. Si no se detecta, no”, resumió.

El presidente insular explicó que el programa de cribado se puso en marcha hace ya años y ha ido evolucionando. En un primer momento se invitaba a participar a través de los centros de salud, mientras que ahora la Conselleria remite cartas directamente a la población diana, formada por hombres y mujeres de entre 50 y 69 años. Una vez recibida esa carta, el usuario debe acudir a la farmacia para recoger un kit y comenzar un procedimiento que después continúa con la entrega de la muestra en el centro de salud.

Sin embargo, uno de los principales obstáculos sigue siendo que muchas personas no completan el proceso pese a haber sido invitadas. “Tenemos un problema de que la gente recibía las cartas y no hacía el proceso final”, señaló Casanova. Para tratar de revertir esa situación, la Conselleria y la asociación mantienen un convenio mediante el cual voluntarios de la asociación llaman por teléfono a quienes han recibido la invitación para confirmar si la carta ha llegado correctamente, solventar posibles incidencias con el domicilio y animarles a participar.

El presidente incidió en que esta labor resulta especialmente necesaria en una isla como Ibiza, donde la dispersión poblacional puede dificultar la recepción de las cartas. “Hay veces que no la reciben por problemas de domicilio”, explicó. Una vez corregidos esos datos, el objetivo es insistir a la ciudadanía en que “participar es prevenir”.

Sobre la eficacia del programa, Casanova apuntó que la detección precoz reduce la posibilidad de morir de cáncer “en un porcentaje altísimo”, en torno al 70%. Según indicó, cuando en la prueba aparece sangre oculta en heces, el paciente entra rápidamente en el circuito sanitario para someterse a una colonoscopia y a las biopsias necesarias, lo que permite actuar antes de que la enfermedad avance. “Cuanto más previenes, más curas”, resumió.

Jornada de concientización sobre el cribado de cáncer de colon en Can Misses / Valeria Videgain

Hombres entre 50 y 60 años son los más reacios a hacerse las pruebas

El responsable de la asociación en la isla también puso el foco en el perfil de población que se muestra más reticente a participar. Según explicó, los hombres en torno a los 50 años suelen ser los más difíciles de convencer, precisamente en el momento en que entran en la franja de edad a la que va dirigido el cribado. Aun así, insistió en que se trata de un procedimiento sencillo. “Lo más molesto es recoger las heces, pero eso es un momentito, y llevarlo al centro de salud”, afirmó.

Durante la jornada informativa, que se llevó a cabo en Can Misses y al mismo tiempo en Can Ventosa, la asociación también realizó pequeñas encuestas entre las personas que se acercaban a la mesa para conocer sus hábitos de vida y su grado de conocimiento sobre el programa. Entre otras cuestiones, preguntaban por la práctica de ejercicio físico, el seguimiento de la dieta mediterránea, el consumo de tabaco, vapeo o alcohol, y si habían recibido ya la carta o pensaban participar cuando les llegara. Casanova recordó que mantener hábitos saludables también ayuda a reducir el riesgo de padecer cáncer de colon.

En la misma línea se expresó Tani Casanova, administrativa de la asociación y coordinadora del voluntariado, que explicó que estas mesas se organizan para “trasladar la información de una forma sencilla” y conocer por qué todavía hay tanta gente que no se suma al programa. Según indicó, no siempre está claro si la baja participación se debe a problemas con la recepción de la carta, a datos desactualizados en la tarjeta sanitaria o al reparo que todavía genera la prueba en algunas personas, pese a tratarse de un test “muy sencillo” y sin dolor.

La experiencia de los usuarios confirma esa sencillez. Begoña, de 65 años, explica que ya se ha realizado el test en varias ocasiones. “Me mandan la carta, voy a la farmacia, recojo el kit y me lo hago. En mi caso, sin problemas”, relata. También su marido ha participado recientemente en el programa.

No obstante, otros usuarios apuntan aspectos mejorables: “En la carta no pone cuáles son las farmacias” donde se puede recoger el kit, una información que considera útil para facilitar el acceso.

Según los datos difundidos por la entidad, sobre 2.610 contactos gestionados, 1.850 personas atendieron la llamada y el 70% manifestó su intención de participar en el cribado tras hablar con el voluntariado. Además, se realizaron 492 cambios de dirección, lo que evidencia también la importancia de actualizar los datos de contacto para mejorar el alcance del programa.