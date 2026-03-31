Las excursiones escolares en Ibiza, en peligro: el precio del autobús duplica el de la actividad

Las excursiones escolares están dejando de ser accesibles para muchos centros educativos de Baleares. El GEN-GOB y 70 centros educativos y entidades, entre ellas colegios, asociaciones de padres y de docentes de Ibiza y Formentera y del resto de Balears, han denunciado que el fuerte encarecimiento del transporte discrecional está dificultando, e incluso impidiendo, la realización de actividades fuera del aula.

Según alertan, el precio del autobús ha subido hasta el punto de que en muchos casos ya cuesta el doble o el triple que la propia actividad. La consecuencia, aseguran, es clara: "menos salidas escolares y más desigualdad entre el alumnado".

La entidad recuerda que estas actividades no son un extra ni un lujo, sino una parte esencial del aprendizaje. "Salir de la escuela es aprender a vivir en el mundo", defiende el comunicado. Para muchos niños y niñas, además, estas excursiones son la única oportunidad de conocer el entorno natural y salir de su rutina diaria entre calles y aulas.

El problema se agrava entre abril y septiembre, cuando la temporada turística absorbe buena parte de la oferta de transporte. Según denuncia el GOB, las empresas priorizan los servicios vinculados al turismo y dejan en segundo plano las necesidades de los centros educativos.

Esta situación está provocando problemas cada vez más graves, con casos de grupos escolares que han sido llevados al lugar de la actividad pero luego no han encontrado autobús de vuelta, y también de centros que han tenido que cancelar excursiones porque ninguna empresa tenía disponibilidad. En otros casos, son las propias compañías las que imponen los horarios para encajar más servicios en un solo día, recortando el tiempo de las actividades y empeorando su calidad.

Limitación para seguir aprendiendo fuera del aula

Desde las áreas de educación ambiental del GEN-GOB explican que desde hace años promueven actividades para descubrir el entorno próximo y que, siempre que se puede, animan a los centros a desplazarse a pie o en transporte público. Sin embargo, advierten de que muchos colegios, por su ubicación, dependen del transporte privado para poder salir, y que todavía hay zonas a las que solo se puede acceder en autocar.

Ante esta situación, el GOB reclama una respuesta urgente de las administraciones, con una tarifa educativa regulada para el transporte escolar no obligatorio, una reserva mínima de autocares para centros educativos, un calendario protegido en los meses de mayor presión turística, ayudas públicas para compensar el sobrecoste del transporte y sistemas de contratación centralizada para evitar precios abusivos. También piden reforzar el transporte público para que pueda ser una alternativa real en rutas con interés educativo.

La organización insiste en que no se puede permitir que el poder adquisitivo de una comunidad educativa determine si su alumnado puede hacer o no una salida escolar. Por ello, GOB Menorca, GOB Mallorca y GEN-GOB han solicitado una reunión urgente con las administraciones competentes y exigen que se actúe antes del inicio del próximo curso.

La reivindicación cuenta con el respaldo de colegios públicos de Ibiza y Formentera, Adipef, Adespi Pitiüses, FAPA Eivissa, Coapa Balears, los CEIP Guillem de Montgrí, Es Vedrà y Sant Jordi, además del sindicato STEI Intersindical. Así como distintas asociaciones y organizaciones educativas de Mallorca y Menorca.