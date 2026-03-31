Festival solidario en abril para los residentes en Ibiza en la 'pool party' de O Beach

O Beach Ibiza ha presentado el Spring Festival 2026, una propuesta con la que dará la bienvenida a la primavera a través de una doble jornada solidaria pensada especialmente para el público local y los residentes de la isla. El evento será los próximos 18 y 19 de abril y nace con la voluntad de acercar la experiencia del recinto a la comunidad "desde una perspectiva más cercana, accesible y comprometida", aseguran los organizadores.

La iniciativa se plantea como una celebración con finalidad benéfica. La entrada tendrá un coste de cinco euros en concepto de donativo, que se destinará íntegramente a las asociaciones COM Tú! Apneff y Difepp, entidades centradas en la integración, el desarrollo personal y la mejora de la calidad de vida de personas con discapacidad. Además, el festival contará con precios populares, con el objetivo de facilitar el acceso a todos los asistentes.

La primera jornada, prevista para el sábado 18 de abril, estará dedicada a las familias y especialmente a los más pequeños. Bajo el formato de Día en Familia, la programación ha sido diseñada para fomentar la creatividad, la participación y la diversión en un entorno seguro. Durante toda la jornada, los niños podrán participar en talleres de circo, actividades creativas, sesiones de pintacaras y cuentacuentos, además de disfrutar de espectáculos infantiles y shows participativos orientados a estimular la imaginación y el juego.

La programación se completará con otras propuestas como actuaciones de gimnasia rítmica, un desfile de moda, el espectáculo del popular Cachirulo, un show de burbujas y una rifa benéfica. Acompañado por música continua y por algunos de los elementos más característicos de O Beach, como su conocido “Crane” con acróbatas y bailarinas, aunque en esta ocasión adaptados para crear un ambiente familiar, divertido y seguro.

Día parta adultos

El domingo 19 de abril, el festival cambiará de registro para dar paso a una jornada pensada para el público adulto. Bajo el formato de Día para Adultos, la propuesta mantendrá el espíritu local del evento, pero con una programación musical más intensa y orientada al disfrute entre amigos.

A lo largo del día, los asistentes podrán disfrutar de una selección de dj's locales y referentes de la isla, entre los que figuran Sam Dungate, Paco Núñez (Nasty Beats), DJ Reff y DJ Ryan (Ibiza Global Radio), además de David Moreno de (Pure Ibiza), Salva Martín de (Pandora) y Hippy House DJs: Marea World & Davalo.

La jornada dominical se presenta como una oportunidad para combinar gastronomía, música, buen ambiente y precios populares. La propuesta busca ofrecer una forma diferente de vivir la que se define como "la pool party más icónica de la isla", trasladando esa experiencia a un contexto solidario y cercano al público residente.

Según la información facilitada, el Spring Festival 2026 nace con el objetivo de generar un impacto local y apoyar a la comunidad de la isla a través de la colaboración con COM Tú! (Apneef) y Addif, dos asociaciones que trabajan por la inclusión y por la mejora de la calidad de vida de personas con discapacidad.